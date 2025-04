La osadía no se negocia en el Mérida

No quiero bajar la euforia de la afición. La afición tiene que estar enganchada según lo que el equipo le transmita. Si el equipo les ... transmite buenas sensaciones y está arriba en la clasificación, pues que la afición nos exija. Es una presión con la que lidiaremos. Porque estamos donde nos merecemos por nuestro juego. No soy una persona que vaya a decir que nuestra Liga es otra o que el rival al que nos enfrentemos pertenece a otra Liga… eso nos lo dirá el paso de los partidos. Si somos capaces de luchar y competir contra los mejores, pues nuestra Liga será esa. No seré yo quien frene a la afición. Ojalá se metan más de 3.000 aficionados ante el Ibiza y nos exijan lo que quieran, porque el equipo va a estar preparado para ganarle a cualquiera. Luego ya el nivel de los rivales nos hará que ganemos o perdamos los partidos».

No. Sergi Guilló no se achanta. Ni se anticipa a posibles excusas. Sabe que hay plantillas más caras y a priori mejores que las suyas, pero no quiere conformarse de entrada con nada que no sean los tres puntos. Ya pasó hace una semana en Murcia y, aunque el equipo perdió, mereció más ante un favorito al ascenso. No cabe duda de que este sábado ante el Ibiza el Mérida volverá a ir a por el partido, a querer la victoria, a atreverse en campo contrario… aunque el rival sea otro de los grandes plantillones de la categoría.

«La semana pasada veía un plantillón en el Murcia y esta semana más de los mismo. Es verdad que tienen algún lesionado, pero tienen en el banquillo a jugador súper desequilibrantes. Nosotros como conjunto también somos peligrosos. Así que no nos guiamos por los nombres porque si no en el fútbol habría equipos invencibles, y eso no pasa. Vamos a competir», redunda el técnico del Mérida, que una semana más volverá a tener las bajas de Miki Muñoz en el mediocentro y de Álvaro Juan en el extremo derecho.

Un Álvaro Juan al que, como mínimo, le quedan dos semanas más en la enfermería. «Me preocupa que su lesión se extienda tanto porque es un futbolista importante para nosotros. De hecho, fue uno de los más desequilibrantes en pretemporada. Pero la lesión aún no ha cicatrizado del todo. Así que paciencia, porque encima estamos a principios de temporada. Mejor que esté curado al cien por cien que tenerlo con buenas sensaciones pero sin saber si podemos arriesgar o no. Estamos siguiendo los pasos correctos. Además, en esa posición está Doncel haciéndolo muy bien», explica Sergi Guilló. Ante el Marbella la próxima semana no estará seguro y frente al Villarreal B dentro de quince días podría ser aún muy precipitado.

Invicto Ibiza

Por su parte, el técnico del Ibiza, Pep Lluís Martí, no podrá contar con el expulsado Iago Indias ni con el lesionado Mo Dauda. También cuenta con las dudas del central Escassi y el delantero Quique González. «Creo que tenemos que mejorar en la capacidad de tener más fluidez con el balón y generar más ocasiones, sobre todo a domicilio», analizó en la previa el técnico ibicenco. «Creo que el partido ante el Mérida es un partido para ello porque es un equipo que propone. Tiene capacidad para tener el balón, con talento en la parte de arriba y nos va a complicar mucho las cosas. La clave estará en ser capaces de tener más protagonismo con balón, tener más posesión para no permitirles hacernos daño. Porque las transiciones pueden decidir el encuentro».

El Ibiza, segundo en la tabla e invicto hasta el momento, con un punto más que el Mérida, ha ganado sus dos únicos partidos a domicilio por la mínima: 0-1 en Valdebebas y 0-1 en Yecla. «Sabemos que va a ser dificilísimo, pero si estamos a nuestro nivel tendremos opciones de ganar el partido», cerró la previa Sergi Guilló, cuya única duda está en qué tres compartirán centro del campo en el 'once' inicial.