Oportunidad o drama para el Badajoz

«Estoy más orgulloso de la plantilla ahora de lo que estaba el primer día ante Unionistas, y ganamos ese partido». Así se manifestaba el ... entrenador del Badajoz, David Tenorio, tratando de girar la dramática perspectiva instalada en el imaginario blanquinegro tras otra nefasta secuencia de tres derrotas consecutivas. «Estamos en una barca subidos. Veo la orilla del resultado bastante cerca y hay dos posibilidades, dejar que la ola me lleve y la otra coger los remos».

Entre símiles, metáforas y figuras retóricas varias, el preparador granadino transmite una confianza ciega en las posibilidades de un grupo al que le sigue faltando determinación y tomar decisiones acertadas en los últimos metros, pero que en cuanto a sensaciones dio un paso atrás con la goleada cosechada ante el Ceuta. Porque no es lo mismo batallar y poner contra las cuerdas en algunas fases al todopoderoso Castilla pese a la derrota, que sucumbir de manera incontestable frente a un rival directo. Aunque él prefiere quedarse con «las sensaciones previas de un equipo bien armado en la primera parte, competitivo, con opciones y que desubicamos al Ceuta en cuanto a su modelo habitual de juego».

Pero la realidad es que todo lo que no sea ganar al Fuenlabrada (Nuevo Vivero, 12.00 horas) dejaría muy tocado a un Badajoz al que se le agota el crédito y el margen de error, especialmente teniendo delante al equipo que marca la frontera del descenso con dos puntos de ventaja sobre los pacenses más el golaveraje, porque en la primera vuelta vencieron 2-0. Una derrota y la combinación de otros resultados provocaría que un contexto delicado se tornase crítico. Pero Tenorio lo analiza desde el prisma opuesto, al considerarlo una oportunidad que «nos permite jugar aquí a las 12 con nuestro público, con el campo repleto de gente animando, la plantilla con ganas e ilusión de hacer un buen partido y reencontrarnos con la victoria, es un escenario maravilloso».

Una vez más hizo gala de un optimismo inquebrantable, pese a que la ansiedad va calando entre la afición, que no percibe la reacción necesaria para apuntalar sus opciones de permanencia. «Quiero ver el vaso medio lleno, cuando lo vea medio vacío, lo llevaré solo, en silencio, lo ocultaré con todo el mundo y no se me verá».

Sobre el Fuenlabrada, reciclado en sus aspiraciones iniciales tras su descenso de Segunda y un curso irregular plagado de sinsabores, destaca la calidad de varios futbolistas de categoría superior. «Es un equipo hecho para otra cosa, pero las circunstancias vienen como vienen. Arriba tienen a un goleador como Diego, a Ibán Salvador, Fer Ruiz, jugadores de mucho nivel. Ellos están sufriendo como nosotros en una dinámica alterna». Los madrileños llegan con números paupérrimos a domicilio, habiendo sumado únicamente nueve puntos en 16 partidos lejos del Fernando Torres. «No han hecho buenos resultados fuera de casa, pero han ganado en Linares, que es un sitio dificilísimo; rival durísimo, como todos los que hay en la categoría».

Badajoz Miguel Narváez o Kike Royo, Pérez Acuña, Mariano, Juanmi, Edu Sánchez o Carlos Cordero, Buyla, Alfaro, Calderón, Adilson, David Soto y Gorka. - Fuenlabrada Craninx, Cubero, Sotillos, Aleix Coch, Barbosa, Fer Ruiz, Buer, Álvaro García, Santi Jara, Ibán Salvador y Vilán. Árbitro: Germán Cid Camacho (comité castellanoleonés).

Estadio y hora: Civitas Nuevo Vivero, 12.00.

El equipo del sur de Madrid cuenta con gran potencial ofensivo, aunque defensivamente es frágil y cuando encaja goles se desarma con cierta facilidad, pese a que viene de mantener su puerta a cero frente al Sanse. «Es un equipo en ese sentido de un perfil parecido al nuestro, que busca arriba tener cosas y proponer y a veces se desprotege atrás», comentaba.

El Fuenlabrada cuenta en sus filas con el cuarto máximo realizador del grupo 1 de Primera RFEF con doce dianas, aunque Diego acaba de salir de una lesión y solo ha completado un par de entrenamientos durante la semana después de que dispusiera de los minutos finales en el compromiso del pasado domingo. Todo apunta a que no será titular. Se queda fuera de la lista el centrocampista Cristóbal, que cumple ciclo de cinco amonestaciones, mientras que el resto de efectivos estarán disponibles a las órdenes de Alfredo Sánchez, que resalta la «gran afición con la que cuenta detrás y que les apoya». Ese aliento desde la grada será clave y se espera una gran entrada merced a las promociones realizadas por parte del club.

En el Badajoz hay varios futbolistas con molestias, aunque ninguna baja confirmada. Las principales dudas serán si se mantiene Narváez en la portería en detrimento de Kike Royo, si Edu Sánchez, que viene de jugar con la selección sub-18 entre semana parte desde el banquillo, y si Tenorio se guarda alguna sorpresa más para el once inicial. «Si algo ha demostrado este entrenador desde el principio es que puede pasar de todo y que es capaz de todo», respondió en la rueda de prensa del viernes cuando se le preguntó por la continuidad del meta canterano.