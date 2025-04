«Estas once jornadas son once finales para el Badajoz y nos va la vida en ello»

La caída al descenso del Badajoz ha encendido todas las alarmas en el Nuevo Vivero, pero el vestuario se muestra tranquilo y convencido en sacar ... al equipo del agujero. La situación es crítica y el capitán blanquinegro reaparece en el momento que más se necesita. Borja García (Laredo, 1990) volvía después de casi tres meses sin jugar por una lesión que se complicó más de lo deseado y como voz autorizada de la plantilla analiza el delicado momento del equipo. El Badajoz recupera a uno de sus bastiones y líderes del grupo para la batalla final.

–¿Cómo se encontró después de tanto tiempo sin jugar?

–Pues tanto el equipo como yo creo que terminamos con buenas sensaciones. Me encontré bien, el equipo hizo un gran partido y mereció ganar. Aún con el empate nos fuimos con unas buenas sensaciones para afrontar el resto de las jornadas con confianza.

–Parecía que sería algo leve y a la vuelta del parón navideño estaría recuperado, ¿qué pasó?

–En el partido del Linares del 18 de diciembre tuve una rotura de fibras en el recto del cuádriceps y cuando me tocaba volver en un entreno tuve una recaída que complicó la lesión. El callo se volvió a abrir, se dañó el tendón del recto del cuádriceps y es lo que ha llevado un poco más de tiempo la recuperación.

–¿Y ya está en plenas condiciones?

–En el partido del otro día las sensaciones fueron a nivel físicas muy buenas. No noté absolutamente nada, no tuve ninguna molestia y en ese sentido terminé muy contento.

–¿Cómo han sido estos meses sin poder ayudar al equipo?

–Desde fuera se ve complicado. Es verdad que quizás tienes otra perspectiva y cuando quieres echar una mano a los compañeros muchas veces desde fuera tienes una frustración mayor porque no puedes transmitir como te gustaría o en algún momento puntual hacer algo que crees que puede ayudar al equipo. Sabía que la situación era así y es lo que toca. Las lesiones nunca llegan en buen momento y es la peor situación de un futbolista.

–¿Cómo ve al equipo?

–Muy bien desde que he vuelto a los entrenos la semana antes de ir a La Línea. El equipo está enchufado. La gente cree y quiere sacar esto adelante. En el partido se vio que el equipo estaba enchufado y con ganas de darle la vuelta a la situación. Es verdad que no se consiguió con los tres puntos, pero creo que es uno de los partidos que más hemos merecido llevarnos la victoria. Esta semana la gente está con confianza. Las sensaciones fueron buenas y vamos a Vigo a conseguir los tres puntos porque creemos que podemos sacarlos y porque también los necesitamos.

–¿Preocupa en el vestuario que el equipo haya caído al descenso?

–Después de cómo se dio el partido, de saber que merecíamos más que el empate es una sensación agridulce. Porque justo en la jornada en la que el equipo ha estado bien y merecido ganar coincide que se mete en descenso y eso es complicado. Pero fueron tan buenas las sensaciones y nos encontramos tan bien a nivel individual como colectivo que la gente no está mirando la clasificación. Lo único que quiere es que llegue el domingo, conseguir los tres puntos y salir de esos puestos. Es lo que todos queremos, intentar salir de ahí abajo y hacerlo lo antes posible. Conseguir el objetivo lo antes posible y es para lo que estamos luchando.

–¿La plantilla confía en salir de esta situación?

–He estado dos meses y pico que aunque te cambies en el vestuario no lo vives de igual manera porque hay muchos momentos que no estás presente y te cuesta un poco llegar a ver esa sensación o encontrar ese feeling. Pero desde que he vuelto a los entrenamientos y paso más tiempo con el grupo veo muchísima confianza. La gente está enchufadísima y con el claro pensamiento de conseguir el objetivo, de ganar el fin de semana. Creo que si jugamos como esta pasada jornada lo tendremos más fácil y estaremos más cerca de la victoria. Creemos al cien por cien que vamos a salir de esta y tenemos confianza máxima.

–¿Qué le pasa al Badajoz? ¿Por qué le cuesta tanto ganar?

–No lo sé. Al estar fuera no sientes igual que tus compañeros porque lo ves desde otra perspectiva. Pero ha habido momentos que no se ha tenido esa suerte que necesitas o por circunstancias la plantilla no ha estado al cien por cien y hemos estado cogidos con pinzas. Han sido muchas circunstancias que se han juntado para que no se diesen las cosas como estábamos buscando. Pero creo que vamos a llegar al final de liga en un momento de forma muy bueno y confianza. Creo que estas once jornadas que son once finales la gente se las va a tomar como realmente es, que nos va la vida en ello.

–¿Por parte del club se transmite tranquilidad al vestuario?

–Siempre que hablamos con Guzmán o Patricio, que son los que más cerca están del equipo, o hablamos por teléfono con Orantes o diferentes personas del club siempre nos han transmitido su total confianza a la plantilla porque creen que el equipo está para salir de los puestos de descenso y llegar a la permanencia más holgadamente que sufriendo en la última jornada. Siempre nos han transmitido tranquilidad y confianza porque creen en nosotros y nos lo demuestran todos los días.

–Tras el cambio de director general, ¿qué les ha comunicado Diego García?

–Nos lo hemos encontrado por el estadio, pero lleva poco tiempo en el cargo. Es un tipo cercano y como el club también nos transmite en lo deportivo su confianza plena. Y en ese sentido, estamos tranquilos de que todo va a salir adelante tanto en lo deportivo como institucional.

–¿Y cómo se ve la situación institucional dentro del vestuario?

–Realmente no estamos centrados en ello porque ya tenemos bastante con lo deportivo, que por desgracia no están saliendo las cosas como queremos ni estamos en la posición que merecemos y no podemos centrar en otra cosa que no sea en el césped y sacar los tres puntos cada fin de semana. A nivel institucional puedo hablar del trato directo que tenemos con las personas del club que siempre son cercanos, nos transmiten confianza y sobre todo tranquilidad que es importantísimo.

–¿Dónde puede estar la clave en este tramo final?

–En ser un equipo, ir juntos, cuando un compañero se cae los otros 21 levantarle, que no haya reproches, tiene que haber todo mensajes positivos, ánimo... Sabemos que la situación es complicada, pero necesitamos mucho de la afición porque se nota ese aliento cuando estás en el campo y te levanta. Es la clave. Estar unidos tanto la plantilla, cuerpo técnico, afición y club, en base a eso el equipo va a ir hacia arriba y conseguir el objetivo.

–Del calendario que le queda al Badajoz hay mucho duelo directo y casi todos en casa.

–Cuando cada vez quedan menos jornadas empiezas a hacer más cuentas y a mirar los duelos directos. Sabemos que hay partidos claves que tenemos que ganar sí o sí. Te lo juegas contra un rival que en vez de tres puntos sumas seis porque tu rival no suma. Llegamos a una parte de la temporada que cada partido es clave para estar más cerca del objetivo.

–¿Cree que se llegará a un final agónico de jugársela en la última jornada o realmente existe la certeza de resolverlo antes?

-Personalmente estoy convencido de que lo vamos a conseguir. El otro día el equipo dio un paso al frente. No sé si será en la última o penúltima pero que nos vamos a partir la cara y sudar sangre en todos los partidos que nos quedan eso por supuesto.