El Nuevo Vivero ya ve la orilla

El Badajoz ya ve la orilla. El Nuevo Vivero cree en la salvación y despidió a su equipo al grito de «¡Sí se puede!» y «¡ ... Que bote el Vivero!». Los blanquinegros sacaron un partido con el corazón y los pulmones en la mano. Sufrimiento a más no poder, pero con la fe ciega en alcanzar tierra firme al final de su tortuoso trayecto. El equipo pacense tenía que ganar por pura supervivencia y David Soto acudía al rescate de los suyos con Adilson subido al bote salvavidas. La afición empujó lo suyo para mantener a su equipo a flote. No cesó en su empeño de llevar en volandas a los suyos en un encuentro que se atascaba por los intereses de la Cultural de no ir al cuerpo a cuerpo.

La novedad de esta jornada fue la suplencia de Calderón. Tenorio volvía a la clásica defensa de cuatro, con dos 'pit bull' de pivotes en la zona ancha y Alfaro de enganche por detrás de Gorka Santamaría. Noticia Relacionada Así hemos narrado el Badajoz-Cultural Leonesa Alfaro no aprovechó el regalo del portero Salvi que le entregó el balón en la frontal y solo en el careo la envió alta cuando la grada ya cantaba gol. La presión alta del Badajoz obligaba a la Cultural a cometer imprecisiones que los pacenses recogían para lanzarse a la contra. Adilson se perfilaba por la izquierda provocando un roto en la zaga leonesa con sus gambeteos. El Badajoz tomaba el mando y la Cultural parecía conformarse con dormir el partido para mantener su colchón de 5 puntos de diferencia. Cuando superaba las líneas de presión blanquinegra se asomaban con peligro a las inmediaciones de Miguel Narváez, pero ahí siempre se erigía Juanmi García imperial para desbaratar cualquier. En una de esas llegaría la ocasión más clara para los visitantes en una buena llegada de Muguruza, que tras salir del recorte dentro del área se encontró en buena posición ante la portería, pero ante el campo minado de piernas blanquinegras el balón le cayó a Jesús Álvarez con todo a favor para marcar y desvío lo justo a córner Mariano. CD BADAJOZ, 1-CULTURAL LEONESA, 0 CD Badajoz Miguel Narváez; José Mas, Juanmi García, Mariano Gómez, Carlos Cordero; David Soto (Zelu, min. 76), Mancuso (Muller, min. 88), Jannick Buyla, Adilson (Edu Sánchez, min. 88); y Alfaro (Borja García, min. 93) y Gorka Santamaría (Francis Ferrón, min. 76).

Cultural Leonesa Salvi; Cristian Pérez (Pablo Triguero, min. 64), Fran Cruz (Rober Alarcón, min. 64), Amelibia, Castañeda; Muguruza, Tarsi, Jesús Álvarez (Claudio Medina, min. 90), Solís (Blesa, min. 72); Obolskii (Querol, min. 72) y Percan.

Gol David Soto, min. 61.

Árbitro Domínguez Cervantes (andaluz). Amonestó en el Badajoz a Juanmi García (66), Gorka Santamaría (69) y Ferrón (91) y en la Cultural a Percan (53), Blesa (92) y Castañeda (95).

Incidencias Unos 8.000 espectadores en el Civitas Nuevo Vivero. Los jugadores del Badajoz salieron con unas camisetas con el nombre de sus madres a la espalda y la leyenda 'Gracias mamá' por delante en homenaje al Día de la madre. La Grada 1905 recibió al equipo con una suelta de tiras de papel y la pancarta 'Hasta el final' en Fondo Norte. A los 25 minutos de cada parte se hizo una pausa de hidratación. El Badajoz homenajeó a su alevín A femenino campeón de su liga. El Badajoz se sacudió del susto buscando a Gorka Santamaría arriba, peleándose contra todos y en uno de esos forcejeos con el central caía dentro del área ante el clamor de la grada reclamando penalti. También del tremendo enfado del león blanquinegro porque en la acción siguiente volvía a repetirse la escena sin que el árbitro señalara nada. Adilson seguía a lo suyo, en plan Vinicius apurando la línea de fondo, imposible de parar cuando enfilaba hacia la portería por la misma cal y llevando a la defensa leonesa al límite de penalti. Ampliar Unos 8.000 espectadores en el Civitas Nuevo Vivero. CASIMIRO MORENO Ninguno de los dos equipos quería entregarse. Al Badajoz se le notaba cierta ansiedad por marcar, lo que le hacía caer a veces en la precipitación del pase. Pero los blanquinegros demostraban tener mayor ambición. Apretaban y seguían provocando los errores visitantes. Un resbalón de Amelibia en el añadido para el descanso permitió a Alfaro ver a Adilson con el cañón preparado para alegrar el bocadillo a la grada pero su zurdazo se estrelló en el larguero. Con ese regusto amargo tomaban el camino de vestuarios. La segunda comenzó con el Badajoz igual de enchufado. Y de nuevo Adilson se marcó una galopada para conectar con Alfaro, pero el de la Palma del Condado disparó flojo a las manos de Salvi. El jugador portugués tenía ganas de liarla y otra vez dinamitaba las líneas enemigas para habilitar a David Soto a la derecha cuyo disparo salió algo cruzado por el poste derecho de la portería. El Badajoz lo buscaba por tierra, mar y aire. Y en esas puso en liza su flota aérea con el caza blanquinegro de Gorka Santamaría sobrevolando el frente enemigo para cabecear de forma impecable un preciso centro de José Mas desde el mismo córner que Salvi atrapó con sus guantes magnéticos. Los pacenses habían dado un paso adelante, mordiendo arriba. Buyla aparecía con su escoba y lanzaba a su equipo arriba. Una de sus recuperaciones permitió al Badajoz armarse y buscar la portería pero José Mas le pegó al aire y el Nuevo Vivero se arañaba la cara. El acoso incesante tendría sus frutos. Buyla seguía anticipándose al contrario, conectó con Adilson que lanzó un latigazo que despejó abajo Salvi y en el rechace David Soto no perdonaba esta vez para desatar el delirio en las gradas. Ampliar Ampliar Jugada de Gorka SAntamaría. C. MORENO El Badajoz templaba los nervios y las piernas. Tocaba jugar con la cabeza. Mente fría. Alfaro tuvo la sentencia pero de nuevo le salió el tiro tibio. La Cultural movía fichas en busca de ese empate para su tranquilidad clasificatoria. El equipo de Tenorio pasó sus minutos de más apuros. Trigueros lanzó un obús que marchó alto. Y después Miguel Narváez resolvió sensacional un mano a mano con Percal. El Nuevo Vivero apretaba. El Badajoz cogía ese oxígeno para serenarse. La Cultural trataba de hacer del caos su mejor aliado. Los pacenses buscaban la calma y la pausa parando el juego. Los minutos pasaban y Tenorio cambió pieza por pieza. Más aire para los pulmones del equipo. Zelu y Ferrón por el goleador Soto y Gorka. Miguel Narváez volvería a estar providencial para atrapar un balón envenenado en la boca de gol. Los minutos pasaban y los nervios afloraban. El Badajoz achicaba aguas y el técnico blanquinegro de nuevo recargaba a su equipo con las pilas nuevas de Muller y Edu Sánchez. Tocaba defender el preciado botín. El Nuevo Vivero metía presión. Los tres puntos se quedaban en casa. Objetivo cumplido.

