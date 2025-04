El Nuevo Vivero, cobijo ante la adversidad

Manuel Gª garrido Badajoz Sábado, 5 de febrero 2022, 14:21 Comenta Compartir

Otra semana más en la que el fútbol se convierte en lo anecdótico o subsidiario de la actualidad de un Badajoz sacudido casi diariamente por vicisitudes de distinta índole, la mayoría de ellas concernientes a la planta noble. Poco se habla del verde. Ni en el seno del vestuario ni de puertas para fuera. «Esto me saca un poco de la asfixia y puedo expresarme en los términos en los que se debería expresar un entrenador», comentaba Óscar Cano aliviado cuando se le interpeló por cuestiones netamente futbolísticas. Ese oasis afloró en el último tramo de una rueda de prensa salpicada por leit motiv que jalona la cotidianidad de los protagonistas. «El único pensamiento es que seguimos sin percibir lo que nos corresponde, y no lo focalizo sobre la primera plantilla, sino sobre la familia íntegra del Badajoz».

El técnico ha reconocido abiertamente en varias ocasiones lo que es una obviedad, que las mentes de los jugadores oscilan entre los vaivenes de su futuro y la inconsistencia de un presente cargado de sinsabores y obstáculos. El preparador granadino resaltó este viernes que sus pupilos dignifican la profesión con un inquebrantable cumplimiento de sus obligaciones cuando se enfundan las botas, pero sus pensamientos están colonizados por la sombra cada vez más alargada de las incógnitas.

El tentador mercado de fichajes ha tenido en vilo a varios de los futbolistas del plantel blanquinegro, propiciando las salidas de Barri y Sergio Benito, y con otros integrantes deshojando la margarita con el conjunto pacense batiéndose el cobre para no descolgarse más del playoff. Es cierto que el nivel de exigencia respecto a los objetivos debe ajustarse al giro de los acontecimientos, pero la realidad es que la escuadra extremeña podría acabar la jornada a una distancia de los puestos de descenso a Segunda RFEF similar a la que les separa de la zona de privilegio.

Puede sonar a una perspectiva catastrofista que el Badajoz tenga que empezar a mirar de reojo el abismo, pero cada vez menos descabellada. Un tropiezo este domingo (12.00 horas, Footters) en el Nuevo Vivero sería un descalabro, no porque sea un resultado inasumible, el Racing de Ferrol cuenta con un bloque potente, sino porque la secuencia que arrastran los blanquinegros ha estrechado a su mínima expresión el margen de error en un grupo igualado y de una competencia feroz.

Los números son incontestables en este sentido. Han sumado 11 puntos de los últimos 33 posibles (11 jornadas), algo más de un 30% del botín en juego. Es cierto que pocos equipos, exceptuando el Deportivo de la Coruña, han mantenido una regularidad con nulas o, al menos, escasas fisuras, pero el bagaje pacense es incompatible con pelear por cotas altas. «Si hay una persona que no cumple con los objetivos que se marcaron es Óscar Cano», quiso resaltar él mismo en su rueda de prensa tras relatar los pormenores que están sufriendo. Cano tiró de estoicismo y resignación para referirse a la pérdida de dos de sus piezas en un plantel ya de por sí corto, consciente de que el éxodo podría haber sido mucho más numeroso. Se le escapó una sonrisa irónica al referirse a la ventana de «desfichajes» invernal y concluyó que «estando los que hemos quedado, somos suficientes para seguir adelante».

CD Badajoz-Racing de Ferrol CD Badajoz: Gonzalo Crettaz, Dani Fernández, Pardo, Gorka Pérez, Josema Gallego, Miguel Núñez, Otegui, Isi Gómez, David Concha, Adilson y Gorka Santamaría.

Racing de Ferrol: Gazzaniga, Miguel Loureiro, Jon García, David Castro, Pumar, Fran Manzanara, Kevin Presa, Joselu, Dani Nieto, Héber Pena y David Rodríguez.

Árbitro: Fernando Bueno Prieto (comité madrileño).

Estadio y hora: Nuevo Vivero, 12.00 (Footters).

De cara al duelo ante los gallegos no podrá contar con Zelu, que cumple ciclo de amonestaciones tras ver la quinta amarilla ante la Cultural. Recupera a Miguel Núñez tras su expulsión y arrastran molestias Isi Gómez y Joan Truyols, en la clavícula y el tobillo, respectivamente, así como Gorka Santamaría, que no entrenó con el resto en la sesión del miércoles. Además, el técnico andaluz advirtió de que podría producirse alguna baja de última hora, aunque no confirmó de quién se trataba ni la causa.

Por su parte, muchas dudas en el Racing de Ferrol, donde podría haber varias novedades al contar con dos futbolistas fuera por covid y al haber recuperado a un par de efectivos tras los positivos del pasado fin de semana que obligaron a aplazar el choque ante el Rayo Majadahonda. Podría debutar su última incorporación, David del Pozo, que llegó a tierras gallegas esta misma semana.

Un rival con buena circulación

Respecto al rival, Óscar Cano lo define como un equipo que «con pocos jugadores sale bien desde atrás, con centrales que poseen un uso de la pelota extraordinario». Resaltó el valor diferencial que aporta Dani Nieto, así como la experiencia y cualidades de David Rodríguez, «con gran capacidad intuitiva, con una lectura de los acontecimientos previos al remate que le hace encontrar esas ventajas». También elogió la figura de Héber Pena en la banda, que llegó al conjunto pacense en el verano de 2019 y se marchó al Sabadell en enero. También podrían tener minutos Alayeto y Candelas, con pasado reciente en el Badajoz.

El entrenador del Racing de Ferrol, Cristóbal Parralo, se refirió a los locales como una escuadra que cuenta con «muy buenos jugadores y está hecho para estar arriba gracias a gente con experiencia y contundente atrás».

La afición blanquinegra volverá a ser clave y se hará notar en el Nuevo Vivero antes, durante y tras el encuentro, ya que habrá una jornada de convivencia que comenzará a las 10.00 con un desayuno, seguirá con el partido y finalizará con una paella solidaria a partir de las 14.00 horas. «Si hay algo que nos inspira y otorga hilo de esperanza y aire fresco, viene de ellos. No encontramos la manera de agradecer lo que están haciendo», remarcaba el preparador granadino emocionado por la respuesta de la hinchada durante estos meses.