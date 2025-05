Nuevo tropiezo de un Badajoz preocupante

Salmerón: «El Celta B va con dos marchas más que nosotros»

El preparador del Badajoz fue contundente a la hora de resumir el partido: «Ellos van con dos marchas más». Esa frase definió a la perfección la diferencia que hubo entre ambos equipos. José María Salmerón reconoció la superioridad del Celta B «sobre todo en el primer tiempo», en el que el equipo celeste marcó los dos goles. «En el segundo tiempo hemos presionado un poco más y el equipo ha llegado con centros laterales y algún disparo», explicó el técnico almeriense, que no cree que el escenario, al jugar en Balaídos, impresionara a sus jugadores, ni las dimensiones del campo. «Nosotros tenemos también un campo grande», dijo el entrenador del Badajoz y aseguró que el terreno de juego «esté en buenas condiciones es bueno para todos». Con respecto al juego de su equipo, reconoció que no supo defender alguna circunstancia del juego como cuando «sus mediapuntas se meten por dentro». «Por su izquierda han venido dos o tres ataques y no hemos sabido salir a tapar», añadió. Y es que lo que Salmerón tenía previsto cambió a las primeras de cambio cuando llegó el primer gol. A partir de ahí, «ellos se han sentido fuertes y en ningún momento hemos podido». Aseguró el entrenador del Badajoz que «en la segunda parte el equipo ha mejorado», pero no fue capaz de igualar al Celta B. «Quedan 30 puntos por jugar y nos tenemos que enfrentar a equipos con los que va a estar la liga y esperamos cumplir el objetivo», añadió. Con respecto al árbitro y la posibilidad de expulsar a algún rival, Salmerón cree que de jugar el Celta B con uno menos, el Badajoz «le hubiera metido en más problemas».