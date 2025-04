El nuevo Badajoz arranca sin Óscar Cano y Dupi

J. P. BADAJOZ. Miércoles, 9 de febrero 2022, 08:05 | Actualizado 19:20h. Comenta Compartir

Era una noticia esperada desde el último viernes de enero con aquel comunicado del nuevo grupo inversor como respuesta a la protesta en el Ayuntamiento por parte de todos los estamentos del Badajoz. Y nada más poner el primer pie en el Nuevo Vivero su primera decisión ha sido destituir a Dupi, Óscar Cano y su segundo Elías Martí. El director general y deportivo motivado por un recorte de gastos y el entrenador granadino por los últimos resultados, según recoge la nota oficial del club.

El ya extécnico blanquinegro lo tenía más que asumido y aún así siguió dando la cara no solo por todos sus jugadores, sino también por todos los que formaban parte del club. «Si yo tengo que ser el portavoz y que me partan la cara, que así sea», ha repetido más de una vez Óscar Cano desde que estalló este movimiento de rechazo hacia la nueva sociedad. Lo mismo que Dupi, que no se mordía la lengua ante la poca credibilidad que le manifestaban los responsables que están detrás de Lanuspe SL. «Nos hemos encontrado mentiras. No queremos a personas que han hundido otros proyectos», señalaba a las puertas del Consistorio.

De esta forma, la llamada a ser la nueva propiedad corta el cordón umbilical del vestuario con el exterior y deja descabezada a la corriente anti Oliver y Zulategui. Se lo comunicaba Francisco Jesús Soriano como apoderado del nuevo grupo y bajo la directriz de Iván Parra, que es quien firma las cartas de despido como presidente del consejo de administración, mientras consigue el poder notarial para ejercer en el club.

La sociedad que ha entrado a gestionar el Badajoz da así un golpe de autoridad en medio de una atmósfera de crispación con su primer movimiento dentro del Nuevo Vivero. Llevaba una semana sin dar señales y nada más desembarcar quieren dejar claro que se pone en marcha una nueva etapa con gente de su confianza. Se van a producir muchos cambios y los primeros damnificados han sido las principales cabezas visibles de la entidad blanquinegra. El club pacense justifica el despido de Óscar Cano y Elías Martí debido «a los malos resultados en las últimas jornadas». Igualmente también se cesa al director general y máxima autoridad del área deportiva David Torices, 'Dupi' «como responsable de una planificación que no ha dado los frutos esperados», aunque en la siguiente frase se le reconoce indirectamente su gran labor en la confección del equipo. «No podemos seguir en una espiral de malos resultados con una de las mejores plantillas de la categoría», añade.

El grupo de Oliver sostiene que busca con estos cambios un revulsivo para apurar las opciones de entrar en playoff y recortar en salarios. «Se hace por tanto necesario un golpe de timón y a la vez una reducción en el gasto de directivos para poder intentar, con la actual plantilla y la incorporación de un nuevo entrenador, acabar la temporada en la mejor posición posible, sin renunciar a nada», expone en la nota. Óscar Cano incluso se despide con elegancia y señala que percibe un atisbo de esperanza. «Hay una parte positiva y optimista y es que esta decisión tiene un punto de ambición que a mí me parece bien y también un signo de que el club no está abandonado y que quieren que la situación cambie», subraya. Y lamenta tener que bajarse del barco y no poder seguir al lado del vestuario en una situación tan complicada. «Lo que siento es que yo salga de la ecuación porque pienso en toda esa gente que está sufriendo. Solo pido que la situación se arregle porque hemos vivido escenas dramáticas». El Badajoz tiene que resolver ahora su finiquito para que el nuevo inquilino se pueda sentar en el banquillo. «Está en manos de mis abogados, pero Óscar Cano no va a ser un problema dentro de unos cauces normales», sostiene.

La entidad finaliza el comunicado con un mensaje para la masa social. «En estos momentos de dificultad, se hace más imprescindible que nunca el apoyo de una afición, que a pesar de todo, nunca ha abandonado el equipo y merece disfrutar de alegrías».

