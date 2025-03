La nueva vida de Isaac Jové

Marco A. Rodríguez Badajoz Viernes, 15 de julio 2022, 15:51 Comenta Compartir

Primera comparecencia de Isaac Jové en su segunda temporada con el Badajoz y una palabra sobrevuela su discurso por encima de las demás: 'ilusión'. Y es que el entrenador blanquinegro quiere que este curso sea muy diferente al anterior. Una nueva vida en la que el fútbol sea el protagonista. Nada más. Jové anunció que contará con el apoyo de Mario Jiménez como segundo entrenador, un hombre de su máxima confianza para un puesto del que careció la campaña pasada. Jiménez tiene pasado en el Al Sadd, donde coincidió con Xavi Hernández, fue analista y segundo entrenador y los dos primeros años estuvo en el filial. Seguirá contando con su bloque técnico, con Javier Melchor y Curro Velázquez como pesos pesados junto al resto de fisios y readaptadores Pedro, Carlos, José y Andrés. El preparador catalán está deseando comenzar una pretemporada que, como avanzó, arrancará el próximo lunes.

Jové agradeció la confianza depositada en su trabajo por las familias Oliver y Orantes, confirmó la continuidad de Zelu y Adilson y prefirió no opinar respecto a la marcha de Miguel Núñez, ya que prefiere centrarse en los futbolistas que sí están, si bien señaló que Núñez fue de gran ayuda en su llegada al club y le está muy agradecido. Sobre este asunto, el director deportivo Patricio Arana enfatizó que tras las conversaciones se alcanzó un mutuo acuerdo para que el jugador no continúe en el Badajoz, pese a ser una institución y tener las puertas abiertas de cara al futuro. Como explicó Jové, este Badajoz es totalmente nuevo, una plantilla nueva, con jugadores adaptados al presupuesto que se podrá manejar. “Se nos escapan futbolistas porque hay clubes con grandes presupuestos, pero estamos trabajando bien, línea por línea y ya hay cosas avanzadas que se irán anunciando poco a poco”, comentó. Austeridad no exenta de ambición para no cometer errores del pasado.

Isaac Jové matizó que su renovación estaba cerrada hace mucho pero que prefirió no salir a la luz pública hasta tener el cuerpo técnico que ya tiene. La intención era presentarlo al completo este viernes pero no pudieron asistir todos. “Estoy contentísimo de estar aquí, este cuerpo técnico es maravilloso. Sabéis que llegué aquí solo y me acogieron de una forma magnífica y han sido piezas básicas del club. Mario Jiménez se une como segundo entrenador a los demás, tiene experiencia, es muy trabajador y sobre todo es un hombre de mi confianza”.

El técnico recalcó la enorme “ilusión” con la que afronta esta temporada, en la que desea que “solo se hable de fútbol, de resultados, de trabajo. Se ha rescatado a un club que tenía muchos problemas y queremos que el Badajoz sea un equipo ilusionante otra vez, que vaya todo bien. El Badajoz es un gran club y los futbolistas que vienen lo saben, con una afición que ha demostrado hacer frente a las adversidades y para los futbolistas es una ilusión defender este escudo. Ojalá solo se hable de eso. Yo quiero que solo se hable de eso y que se transmita positivismo y trabajo. Que la gente se abone y piense con el corazón y solo en fútbol”. Una nueva vida en la que sí podrá sentarse en el banquillo, al estar ya solucionados los problemas para inscribir.

Este viernes se realizaron las pertinentes pruebas físicas para comprobar el estado en el que llegan los jugadores y el lunes comenzarán los trabajos de pretemporada, con algunos “futbolistas del filial y juvenil y algunos que vienen de prueba por si podemos ficharles”. El club ya tiene cerrados el encuentro ante el Don Benito del 6 de agosto en el Vicente Sanz y otro ante el Montijo en Pueblonuevo el día 13 a las 20.00. Al ser un plantel completamente renovado -este viernes se añadió Valcarce y por la tarde se oficializará otro fichaje-, Jové quiere cuantos más partidos mejor, algunos ante equipos de la misma categoría. Al menos siete, indicó.