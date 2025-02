Una nueva trinchera para el Extremadura

RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Domingo, 28 de noviembre 2021, 09:53 Comenta Compartir

«Saltamos de la trinchera y vamos a por la otra trinchera. Vamos a dar más medida de la que estamos dando porque no nos llega. El otro día fue una medida baja. El equipo lo está dando todo, pero no estamos llegando». Así de claro es el entrenador del Extremadura, Manuel Mosquera. Su equipo tiene que mejorar si quiere optar a la victoria, después de que la actuación de los azulgranas la pasada jornada ante el Calahorra no les sirviese siquiera para puntuar en casa.

La situación institucional cala en la deportiva. El grupo cree que el dinero no va a llegar antes de enero y que en el mercado invernal habrá desbandada general si la situación no cambia. Y todo eso influye en un Extremadura que, además, se presenta en Vigo repleto de bajas.

Clasificación

EQUIPO PT J G E P GF GC

1 Deportivo 29 13 9 2 2 22 7

2 Racing 27 14 8 3 3 20 10

3 UD Logroñés 27 14 8 3 3 18 12

4 Unionistas 23 14 5 8 1 21 16

5 Real Unión 23 14 7 2 5 20 15

6 Majadahonda 23 13 7 2 4 17 13

7 SD Logroñés 22 14 5 7 2 20 14

8 Racing Ferrol 21 14 6 3 5 17 12

9 Badajoz 21 14 5 6 3 17 13

10 Cultural 20 13 5 5 3 24 19

11 Sanse 20 14 6 2 6 14 16

12 Calahorra 18 13 5 3 5 16 16

13 Celta B 18 13 5 3 5 13 17

14 DUX 15 13 4 3 6 20 22

15 Talavera 15 13 4 3 6 13 18

16 Extremadura 12 13 3 3 7 9 19

17 Bilbao Athletic 11 13 2 5 6 12 17

18 Valladolid Pro. 11 14 2 5 7 16 23

19 Zamora 8 14 2 2 10 6 21

20 Tudelano 4 13 0 4 9 6 21

Jornada 14

Manuel Mosquera quiere que sus jugadores dejen de lado «la trinchera» de la situación institucional y se centren solo en el partido. Será complicado. El técnico gallego tiene una ristra de bajas que van desde la portería hasta el ataque. Casto no viajó junto a sus compañeros, por lo que Pedro López estará de nuevo bajo palos. En defensa no estarán Emmanuel ni Dani Pérez, ambos lesionados. En el centro del campo Manuel Mosquera no podrá contar con Villacañas ni Viera, este último porque abandonará el Extremadura tras la situación de impagos que viven los futbolistas. Y en ataque el que ha caído lesionado esta semana ha sido Fran Sandaza, que no jugará en varias semanas. A todo esto se suma la baja indefinida de Nico Hidalgo y la marcha la pasada semana de Saúl González al San Fernando.

Con toda esta situación tendrá que lidiar el Extremadura, que está hundido en la clasificación con tan solo nueve puntos y que tiene la salvación a seis puntos. El propio Manuel Mosquera admite que la situación propicia que el Extremadura sea un equipo impredecible, aunque cree que tienen que ofrecer una mejor versión que ante el Calahorra si quieren volver a Almendralejo con algún punto bajo el brazo. «Espero que contra el Celta demos una medida más grande, pero somos un poco incógnita, esa es la verdad. Tenemos la cabeza alta y estamos preparados sin excusas», explica el entrenador azulgrana.

Ante el Extremadura estará un Celta B que llega al partido tras sufrir una dura derrota ante el Racing de Ferrol. El filial celeste cayó por cinco goles en el derbi regional y acude al partido con ganas de reivindicarse. El conjunto gallego tiene nueve puntos más que el Extremadura, por lo que una victoria les separaría mucho de un rival directo en la lucha por la salvación.

Pese a la goleada en contra, Manuel Mosquera no cree que el Celta B baje los brazos o se convierta en un equipo vulnerable. El entrenador espera un filial con ganas de reivindicarse y con jugadores jóvenes y con hambre que van a ir a ganar desde el primer minuto. «Tenemos un gran rival en frente. Es verdad que ha perdido estrepitosamente por cinco goles y seguro que no están contentos, pero tiene la capacidad un filial de regenerarse en una misma semana, porque parten de cero y son jugadores que están acostumbrados a ponerse las pilas», señala el técnico del Extremadura.

Los azulgranas no quieren confiarse ante el Celta B y esperan poder sumar al menos un punto después de cuatro jornadas consecutivas –contando la derrota por incomparecencia ante el Deportivo de la Coruña– cayendo derrotados.

