El grupo de Oliver vuelve a la casilla de salida

El culebrón del Badajoz vuelve a protagonizar otro episodio sinsentido para quedarse en el mismo punto que hace dos semanas con la llegada de Lanuspe SL. El grupo de Oliver se coloca de nuevo en la casilla de salida y abre la puerta a otros inversores interesados en entrar en el club blanquinegro. En un comunicado similar –en el tono, términos y acusaciones– al que ofrecieron a Daniel Tafur, exponen la delicada situación de la entidad y su intención de marcharse. «Esta propiedad comunica su disponibilidad a transmitir de forma inmediata sus acciones, con sus derechos y obligaciones, a cualquier persona, colectivo o empresa con capacidad suficiente para intentar dar viabilidad al club». Y señalan como requisito que tenga el visto bueno de la afición que, por otra parte, no hace sino resaltar la oposición social que se han encontrado. «Que goce del beneplácito de la masa social blanquinegra, que parece decidida a negárnosla desde el primer minuto de nuestra llegada».

Los supuestos futuros compradores del club argumentan su decisión debido a los problemas económicos difíciles de asumir y solventar a corto plazo, además del rechazo frontal de la afición. «Es un hecho que no admite duda que el CD Badajoz se encuentra en claro e inminente peligro de liquidación por su elevada deuda, su grave desfase presupuestario en la presente temporada, y el clima hostil, que domina su entorno, impide una pacífica transición de la propiedad que pueda permitir la toma de medidas urgentes con el complicado objetivo de conseguir la viabilidad del club». De esta forma, anuncian su deseo de poner fin a su aventura en el Nuevo Vivero. «Con estas circunstancias tan difíciles, hemos decidido no continuar con este proyecto que tanta ilusión había generado entre los socios». Eso sí, como hicieran con Tafur en el caso de no haber ninguna opción interesada dejan abierta la posibilidad de quedarse como salvadores. «Si no apareciese alternativa a esta propiedad (...), manifestamos nuestra disposición a trabajar, con todos nuestros medios (seguiremos aportando el flujo dinerario necesario para las competiciones) para encontrar fórmulas que permitan la viabilidad de este histórico club».

Lo que parece claro es que el proceso judicial de Joaquín Parra complica la situación del Badajoz y hasta que el Juzgado de Málaga no tome una decisión sobre la venta seguirá con la misma incertidumbre sobre su futuro. El empresario sevillano continúa siendo el dueño del club y con potestad en la toma de decisiones. El aclamado acuerdo para el traspaso de las acciones a Lanuspe solo consiste en una mandataria verbal con su mujer Carmen que tenía que ser ratificada por Parra en un plazo de siete días y no se ha producido como así reconocen en el comunicado. «Esta propiedad tiene muy limitado su margen de actuación, dado que a fecha de hoy, no se ha facultado a sus representantes con sus imprescindibles poderes de gestión ni ha recibido autorización judicial para perfeccionar la compra de las acciones en escritura pública». El propio Luis Oliver aseguraba en una charla con Mr Chip que si ese compromiso no se plasma en una firma en esta semana se consideraría estafado por la familia Parra y él y sus socios abandonarían el Badajoz. Aun sin certificación legal, se vieron con la capacidad y autoridad para destituir a Dupi y Óscar Cano, eso sí con el necesario consentimiento de Iván Parra como firmante de las cartas de despido.

La autodenominada nueva propiedad vuelve a cargar las tintas contra Dupi. «A la antigua Dirección General y Deportiva, con generosísimo sueldo y bonus, no le interesaba el necesario debate sobre su desastrosa gestión». Y también dirige sus dardos a los jugadores como responsables de poner a la afición en su contra. «Obedece a una manipulación de la plantilla, ejecutada por intereses particulares, que nada tiene que ver con la defensa del club o de su viabilidad». Un ruido orquestado, según relata, con el objetivo de «tapar el fracaso económico (desfase presupuestario cercano al 1.500.000 euros) y deportivo (presupuesto en el entorno de 3.000.000 euros en la confección de una plantilla de las más caras de la categoría)». Y se desmarca como destinataria del plante de los futbolistas al inicio de los partidos. «Solo se puede interpretar como un acto de protesta hacia los responsables ejecutivos que firmaron unos contratos inasumibles», justifica.

El grupo de Oliver también apunta que ofreció «el pago de una nómina a todo el personal del club y no solo a la primera plantilla, en la primera semana de febrero» y que fue rechazado al contemplar las mensualidades atrasadas como parte de unas medidas para reducir la deuda.

Admitida a trámite la solicitud de las peñas y se traslada al juzgado El requerimiento de la Federación de Peñas del Badajoz ha dado un paso más en su objetivo de conseguir que el Juzgado de Málaga se pronuncie sobre la venta del club. «Las acciones legales interpuestas la semana pasada por la Federación de Peñas han sido admitidas a trámite por reunir todos los requisitos legales exigidos», informa la agrupación blanquinegra en un comunicado. En ese sentido, dicha solicitud «se ha dado traslado al Juzgado de Málaga para que emita un informe y se adopten las medidas oportunas para resolver la pretensión efectuada por la Federación de Peñas».

