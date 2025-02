La nueva camada blanquinegra de Salmerón

La Academia CDB cumple su función formativa y proyecta a sus jóvenes talentos. Agustín Izquierdo y Álex Rodríguez son los últimos valores de la cantera ... blanquinegra en subir al primer equipo. Ambos entraron por primera vez en una convocatoria la pasada jornada ante el Pontevedra. Siguen así los pasos que antes emprendieron Miguel Narváez, Edu Sánchez, Muller, Álex López, Fernando Moreno y Ladera. Hacía mucho tiempo que los canteranos no contaban con tanto protagonismo en las citaciones del Badajoz.

Salmerón tuvo que tirar de las promesas blanquinegras ante la escasez de efectivos en su plantilla. Hasta seis jugadores con sello de La Academia coincidieron en la expedición que puso rumbo a tierras gallegas. Solo disfrutaron de minutos Edu Sánchez, ya asentado entre los titulares del primer equipo, y Muller. Por su parte, Miguel Narváez, Fernando Moreno, Agustín Izquierdo y Álex Rodríguez no se movieron del banquillo. Los dos últimos fueron la gran sorpresa en la lista del técnico almeriense, que volvió a mirar al juvenil de División de Honor como principal vivero. Aunque algo ya podían intuir al ser reclutados para las sesiones previas y poder comprobar in situ los jugadores disponibles para el duelo de Pasarón. «Estuvimos entrenando toda la semana y debido a las bajas que tenía el equipo nos llegó la oportunidad», señala Agustín Izquierdo. Tanto el joven central pacense como su compañero esperan repetir. «Estamos muy agradecidos al míster y ojalá sean muchas más», coinciden en remarcar.

Agustín Izquierdo y Álex Rodríguez se estrenaban con los mayores. «Fue una experiencia muy bonita que siempre la recordaremos porque es nuestro debut en el fútbol profesional», apunta Álex Rodríguez, natural de Barcarrota y que estudia en Badajoz un módulo de informática. Ambos se sintieron muy cómodos dentro del plantel y agradecen que los jugadores del primer equipo estuvieran muy pendientes de ellos en todo momento. «Nos lo pusieron muy fácil y nos adaptamos bastante bien a los compañeros», expone el extremo barcarroteño. También los consejos recibidos durante toda esta semana inolvidable con viaje incluido hasta Pontevedra. «Nos decían que si nos queríamos dedicar a esto de verdad la única manera es trabajando día a día y competir. No hay más. Esa es la receta. Competir y competir como dijo el míster», subraya Agustín Izquierdo, que cursa segundo de Bachillerato en el colegio Santa Teresa. Ya durante las jornadas de entrenamientos los pesos pesados del vestuario blanquinegro trataron de templarles los nervios por subir al primer equipo y les dieron su bendición. «Estaban muy atentos y sobre todo incidían en que lo pasáramos bien y disfrutáramos. Que estábamos haciendo buenos entrenamientos y no se notaba la diferencia», recuerda Álex Rodríguez.

Desde las primeras jornadas, sus compañeros Edu Sánchez, Muller o Fernando Moreno ya abrieron camino y de ellos también recibieron algunas indicaciones prácticas. Edu Sánchez es el espejo y modelo a seguir para todos los canteranos de La Academia. «La División de Honor Juvenil es una liga también muy competitiva y hay que seguir trabajando para que nos lleguen más oportunidades», sostiene Agustín Izquierdo. «No sabemos cuando se volverá a repetir. Nuestros compañeros nos dijeron que trabajáramos como lo hacemos en nuestro equipo», añade Álex Rodríguez, quien sueña con revivir esta experiencia en el Nuevo Vivero. «No hemos dejado de trabajar para eso y si llega perfecto, si no, a seguir con nuestro equipo».

'Cachorros' con pedigrí

Agustín Izquierdo da continuidad a un apellido ilustre en la historia del Badajoz. Hijo del mítico Agustín Izquierdo que vivió como protagonista directo la década gloriosa de los 90. «Cuando le dije que iba convocado se alegró mucho por mí. Mi padre debutó con el primer equipo con 18 años y para mí siempre ha sido una gran referencia y un ejemplo a seguir». Por demarcación son diferentes, pero Agustín Izquierdo júnior ha heredado una cualidad que definía a su progenitor. «Lo que más me puedo parecer es en el carácter dentro del campo. Aunque él también llegó a jugar alguna vez de central».

Álex Rodríguez también tiene un referente en su padre, aunque futbolista más modesto en el Hernando de Soto y conocido en Barcarrota como 'Rummenigge' por su parecido con la leyenda del fútbol alemán. Y desde los seis años que se incorporó al Flecha se ha encargado de llevarle a Badajoz para entrenar. En el club blanquinegro recaló en cadete. «Me traía todos los días mi padre y tengo que agradecerles el esfuerzo que mis padres hicieron por mí. Gracias a Dios me están dando oportunidades para devolverles el cariño».