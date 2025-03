Un notable Mérida se disipa en las áreas

Juanma Barrero: «Al final es acierto»

Juanma se quedó este domingo sin palabras: buen partido de su equipo y la derrota más contundente de la temporada en el Romano. «Estoy seguro de que si jugamos otro partido así, no lo perdemos. Pero seguro». No le encuentra más explicación el técnico emeritense que la falta de acierto y el punto de confianza de su equipo: «Hay que encontrar ese punto de confianza que teníamos antes, que metías la punterita y era gol y ahora no. Al final es acierto. De esta se sale siguiendo trabajando. No creo que hayamos hecho un mal partido».

«Hemos hecho una buena primera parte, con muchas situaciones de gol. Situaciones que ahora mismo no estamos sabiendo materializar: ni estamos finos de cara a portería ni en el último pase. Ahí ha estado el desequilibrio de la primera parte: nosotros no la metíamos y ellos han tirado una vez y han hecho dos goles. En el descanso no había muchas cosas que corregir. Era seguir insistiendo en buscar ese acierto y que no nos cogiesen en una contra. Y hemos vuelto a generar suficientes ocasiones como para darle la vuelta al partido. Pero estamos en ese punto en que siempre aparece alguien para que no sea gol», resumió el partido el técnico del Mérida desde su punto de vista.