«No estamos en ese punto ahora mismo»

En el primer partido (y derrota) del año, el Mérida se queda con uno más tras la expulsión de Iago López en el Alcorcón y, ... quince minutos después de eso, comete un penalti tontísimo que pone el 0-1. En el segundo, con 1-0 abajo, Lolo Pla se resbala en un mano a mano claro y la Cultural saca un balón bajo palos en el mejor momento del partido para los emeritenses. Hace una semana, el infalible Bonaque falla un penalti para el 1-1 en la última jugada del partido ante un rival directo al que le hubieras ganado el goal-average. Y este domingo, dos llegadas del Sanse y dos goles y veintitantas del Mérida… y nada.

Esta cronología de hechos hubiera sucedido en noviembre o diciembre y los de Juanma Barrero se hubieran hecho con los doce puntos en juego. No hay pruebas, pero tampoco dudas. Sin embargo, este 2023 le ha traído al Mérida lo peor que le puede traer el fútbol: la falta de buena suerte. Hace muy poco, todo lo que te podía salir mal, te salía bien… y ahora, todo lo que te puede salir bien, te sale mal. Y de estas dinámicas, a pesar de que el cuerpo técnico repita que se sale con trabajo, sólo se sale con portería a cero y puntito a puntito. Tal y como lo hizo en el arranque de la temporada empatando a cero en La Línea y a uno frente a Unionistas.

Todos los equipos de la categoría, incluso los más potentes y mejores, han sufrido este tipo de tramos durante la competición. El Córdoba está ahora mismo en ella (4 puntos de los últimos 18), el Deportivo la sufrió al poco de empezar (6 de 21 entre septiembre y octubre), el Real Madrid Castilla encadena tres empates consecutivos y el Racing de Ferrol tampoco se ha escapado (2 puntos de 15 entre octubre y noviembre y cero de 9 entre diciembre y enero), por no subrayar las largas rachas sin ganar de equipos peor clasificados como el Fuenlabrada, el Algeciras, el Pontevedra, el Sanse o el San Fernando. El Mérida sabe que estos tramos existen… lo peor es que el próximo sábado visita Riazor.

Eso y la juventud y poca experiencia de la plantilla es lo que preocupa dentro del club en estas malas rachas de resultado. «Yo tengo la confianza de que con trabajo este grupo va a salir y revertir esta situación», repite Juanma Barrero. «Además, yo soy una persona tranquila. Cuanto peor van las cosas, más tranquilo soy. Me pongo más nervioso cuando empiezan a ir muy bien». El cuerpo técnico estaba más frustrado tras la derrota del domingo ante el Sanse que tras la derrota de hace una semana ante el San Fernando. Hace una semana, al equipo le faltaron muchos «detalles». Este domingo, no. «Estamos en ello, de verdad. Creo que hoy hemos generado muchas situaciones, pero no estamos en ese punto. Hemos llegado de todas las maneras. Antes llegábamos, metíamos la punterita y gol. Ahora aparece una pierna que lo estropea todo. A veces no entra y ya está. Hay que encontrar el punto de confianza en el que estábamos antes».

Al menos se rompió con la sequía goleadora del 2023, aunque fuera de penalti, que ya no servía para nada y en el último minuto del partido. Un paso es un paso. El próximo será cerrar este martes el mercado de invierno y centrarse con todos los sentidos en una de las salidas más difíciles del año.