Narváez: «Este año estoy aquí para competir por el puesto»

Miguel Narváez (Badajoz, 29 de abril de 2002) responde al paradigma del chaval de la casa que medra desde los escalafones inferiores y va subiendo ... peldaños sin estridencias ni una prisa desmedida que rompa la evolución natural. Maduro, con las ideas claras, consciente de su rol, sosegado, disciplinado, riguroso y sin pájaros en la cabeza, es la viva imagen de un futbolista centrado, con la humildad justa que mantiene el norte sin erosionar la ambición.

Recaló en su etapa de alevín en el conjunto blanquinegro y poco después tuvo que hacer las maletas al no existir la máxima categoría infantil en el club, que acababa de refundarse. No se marchó muy lejos, al Don Bosco, en el que permaneció cinco años sin salir nunca del radar del Badajoz. Incluso cuando se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla: «Siempre me tuvieron presente, sobre todo Miguel Espejo, que confió en mí y me llamó para el División de Honor después de haber estado casi un año parado por la lesión». Desde entonces, no ha parado de progresar.

En la máxima categoría juvenil cuajó dos años brillantes, figurando en el top-5 de los porteros menos goleados en el primero y logrando el zamora en el curso siguiente. En 2019, con Mehdi Nafti ya empezó a entrar en la dinámica del primer equipo y un año después estaba previsto que realizara la pretemporada, aunque varios factores se interpusieron. «Se retrasó por la covid y por los playoffs y prioricé en la Universidad, así que me centré en el filial y en el División de Honor». Pero su destino le deparaba cotas más altas y era cuestión de tiempo que se rubricaran con un muy esperado primer contrato profesional.

El proceso se gestó desde enero de 2021. Se asoció a un representante que le asesoró para hacer las cosas bien y en abril se vinculó al Badajoz hasta 2024. «Fue algo muy especial. Yo iba en chándal, como si fuera un trámite cualquiera y estaban Joaquín Parra, Álvaro Trigo, José María Cidoncha y David Vizcaíno, me sorprendió que se presentaran todos los pesos pesados. Fue una inyección de felicidad y motivación para seguir creciendo». Meses después la disyuntiva era inevitable, darle la alternativa o traer a un portero de fuera y que siguiera fogueándose en el Badajoz B. Finalmente aterrizaron Gonzalo Crettaz y Limones. «Fue una buena decisión, porque acumulé 25 partidos en Tercera RFEF, categoría que es más difícil de lo que la gente se piensa, y me vino bien. Al mismo tiempo fui nueve veces con el primer equipo».

Esta campaña no han existido dudas, el tándem de guardianes de la meta pacense lo compondrán Kike Royo, «al que conozco desde que llegué en la pretemporada de Marbella y congeniamos muy bien», y un Miguel Narváez que peleará, esta vez sí, por un puesto de titular. Será uno más y lo ha asumido con responsabilidad y sensatez. «Este año me tengo que decir a mí mismo que ya no estoy para completar, entrenar y ayudar, sino para competir por el puesto. Intentaré ponerle las cosas difíciles al entrenador».

Esa condición ya la ha estrenado en los siete amistosos que el Badajoz ha disputado entre julio y agosto, ocupando el arco 45 minutos en todos ellos, menos en el del pasado sábado contra el Córdoba, en el que gozó de un cuarto de hora, y frente al Cacereño, siendo amo y señor de la portería blanquinegra todo el duelo, custodiándola con galones y autoridad. No en vano, detuvo tres penaltis, dos en el transcurso del choque y dos en la tanda para dirimir el vencedor. «Fue un día muy feliz, porque uno juega para vivir días así». Además, merced a ese protagonismo, Francis Ferrón le cedió el trofeo para que fuera él quien lo exhibiera. «Fue un detalle que me hizo mucha ilusión, porque soy de aquí, vengo de abajo y sentirme importante me enorgullece».

«El año pasado se dejó al filial apartado. El ascenso logrado se tiró a la basura. Nos sentíamos solos, era un desastre»

Para el gran público quizás resultara una sorpresa su destreza en los lanzamientos desde los 11 metros, pero no para quienes han seguido su trayectoria. «David Calles, que lleva desde alevines conmigo, sabe que son un incentivo para mí. Me contó que en Cáceres, cuando pitaron el penalti, le comentó a los compañeros que lo iba a detener. Y antes de empezar la tanda me dijo: 'Narváez, mínimo te vas a a parar dos'. Sabe que en los torneos en categorías inferiores me gustaba, porque ahí el portero es clave». Cuando se le menciona la presión, corrige, «en todo caso tensión», pero sostiene que es algo consustancial a su demarcación, al ser «el último hombre del equipo».

Cara amarga

Respecto a los problemas institucionales que azotaron a dos vestuarios en los que convivió, el del primer equipo y el del filial, reconoce que fue una situación insostenible, sobre todo para sus compañeros del B: «Yo tengo la suerte de vivir aquí, estudio en casa y estoy con mis padres, pero muchos eran de fuera y estaban de alquiler, además de tener que asumir el resto de gastos».

A sus 20 años, ha sufrido la cara amarga de una lesión grave, impagos y un descenso, sin duda, «lo peor que he vivido desde que me dedico a esto». Relata un caos que fue el caldo de cultivo perfecto para una temporada para el olvido en el Badajoz B. «Fue muy duro. Todo se gestó en la planificación del verano. Se dejó al filial apartado totalmente. El ascenso conseguido se tiró a la basura, a la hora de la verdad nos sentíamos solos, era un desastre. No se les dio continuidad a las personas que son conocedoras de la categoría, de la región y del club. Ese fue el error más grande».

Criticó también que se establecieran los entrenamientos matutinos, lo cual motivaba que a veces solo acudieran seis futbolistas, porque el resto estaba trabajando o en clase. «Quisimos ser especiales y las decisiones las tomaron personas que no eran de aquí. Íbamos a competir con 13 jugadores y completábamos la plantilla con jugadores del juvenil B. Estábamos desahuciados desde el principio, pero seguimos ahí a remolque. Dolió porque costó mucho recuperar al filial en Tercera.