Nacho Ramos, director general del Mérida: «Estamos bien, pero podemos estar mejor»

Referencia también en el fútbol base

Ya en el descanso de su partido ante el Moralo, los juveniles del Mérida estaban en División de Honor. Había perdido el Plasencia y los 45 minutos restantes eran de trámite. Pero hasta que el colegiado no decretó el final del 3-0, ni los futbolistas ni la grada descorcharon los fuegos artificiales y las camisetas conmemorativas. «Los últimos 20 minutos fueron muy emotivos: se me pasó toda la temporada por la cabeza», recuerda su entrenador, el montijano David Del Viejo. No le rescata ni un momento malo ni al partido ni a la celebración, que duró algo más de un día. «Fue un fin de semana redondo. Todo bueno. Lo peor, tal vez, las caras de los futbolistas el domingo por la mañana en el estadio cuando le hicieron el pasillo», sonríe. Ahora toca completar las tres últimas jornadas de Liga y sentarse a hablar del futuro. El entrenador firmó por dos temporadas el pasado verano y tiene ganas de cumplirlas. «Las dos partes tendremos que hablar. No sé cuáles son las intenciones del club, pero ojalá podamos seguir. Para el cuerpo técnico sería un desafío enorme, salir de nuestra zona de confort, porque cada partido en División de Honor es para trabajarlo como una bestia». «Este ascenso significa muchos años de trabajo, porque no ha sido a base de fichajes sino de hornada de futbolistas», interviene Nacho Ramos. «Nos convertiremos también en una referencia en Extremadura a nivel de fútbol base. Supondrá un gasto mayor, pero también obtendremos más ingresos. La idea es reestructurar el presupuesto con el filial: bajarlo en un sitio y subirlo en otro. Es una gran oportunidad para potenciar la cantera y también al primer equipo»