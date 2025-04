Hasta luego, Nacho; bienvenido, Alejandro

R. P. Miércoles, 21 de junio 2023, 19:47 | Actualizado 20:24h. Comenta Compartir

«Has dicho, Alejandro, que ha sido un gran trabajo el mío… No, te corrijo: ha sido un gran trabajo de todos los que han ... estado en el club, que no solo me han apoyado siempre, sino que me han aupado cuando más lo necesitaba. Gracias a todos ellos y a la afición y a la ciudadanía de Mérida, por el trato hacia mi persona desde el principio y por la despedida de estas últimas semanas. Venías a que te enseñara y a aprender, Alejandro, y sin embargo he aprendido yo de ti todos estos días. Gracias de corazón a todos».

Así se despidió Nacho Ramos de la dirección general del Mérida, tras cuatro años en el cargo. Pasará ahora a formar parte del Consejo de Administración, concretamente como secretario, para redactar las actas de las juntas de accionistas. Si su nuevo trabajo, que aún no tiene, se lo permite, visitará el Romano cada quince días. Ahora le toca traspasar su despacho a Alejandro Pérez, que insistió en la mejor de las noticias para los aficionados emeritenses: «el proyecto es a largo plazo y tenemos aún un margen de crecimiento brutal».

