Una montaña rusa en azulgrana

El Extremadura UD deja huérfano de fútbol a Almendralejo. La liquidación del club se lleva por delante casi 15 años de alegrías y decepciones, ... de subidas y bajadas y de risas y llantos en la capital de Tierra de Barros. El equipo que devolvió a Almendralejo y a Extremadura al fútbol profesional casi dos décadas después dejará de existir.

Otro club ocupará el vacío que deja en el Francisco de la Hera y en los corazones de sus aficionados. De esta forma nació en 2007 el Extremadura UD. El antiguo equipo de la ciudad, el CF Extremadura, estaba a punto de desaparecer tras su descenso administrativo a Preferente–lo haría tres años después– y un grupo de empresarios decidió dar un paso adelante. Pusieron la semilla de un nuevo Extremadura que comenzó su vida como un cohete, a ascenso por temporada, que vivió una bajada de rendimiento y de afluencia al estadio cuando descendió de Segunda B, pero que tomó un nuevo impulso que le llevó al fútbol profesional, a ver el Francisco de la Hera lleno hasta la bandera y a tener a Almendralejo pendiente del fútbol.

Después de todo eso, el club ha vivido un auténtico calvario en los últimos dos años propiciado por una mala gestión económica que ha llevado al Extremadura a la ruina. Tuvo que entrar en concurso de acreedores y a partir de ahí todo fue mal. La historia desemboca en su desaparición, que se hará efectiva en las próximas semanas.

El Extremadura se presentó ante el fútbol extremeño desde Primera Regional con Diego Madera, uno de los socios fundadores, como presidente del club –estuvo tres años y después Manuel Franganillo– y con la necesidad imperiosa de ascender categorías por año para devolver a Almendralejo al menos a Tercera. Y así fue. Los azulgranas fueron a ascenso por año, con una masa social que crecía temporada tras temporada y con los objetivos cada vez más ambiciosos.

El Extremadura consiguió su primer ascenso a Preferente en Azuaga, con un contundente 0-4, y a la temporada siguiente no quiso sorpresas y conformó un equipo de garantías para subir a Tercera. A principios de mayo de 2009 se consumó el salto a categoría nacional con el gol de Pisky ante el Racing Valverdeño. Almendralejo volvía a disfrutar del fútbol.

Y en su primer año en Tercera el Extremadura hizo un equipo de campanillas. Marrero capitaneó el barco y futbolistas como Juan Germán, Víctor Moriano, Ricardo Durán, Moisés Ortega o Chicote. La apuesta era arriesgada, pero le salió redonda. El 20 de junio de 2010, menos de tres años después de su fundación, el Extremadura ya había conseguido el ascenso a Segunda B.

A partir de ahí comenzó un periodo en el cual el Extremadura no encontraba su sitio. Esa primera temporada en Segunda B acabó en descenso y no regresó al fútbol de bronce hasta cinco temporadas después en 2016. Juan Marrero de nuevo fue el técnico y se rodeó de jugadores con la calidad y veteranía suficientes para dar el salto de nuevo a Segunda B. Los Saavedra, Curro, Javi Pérez, Ruano, Pereira o Willy, entre otros, consiguieron devolver a Almendralejo lo que tantos años llevaba esperando.

En esa temporada (2015-16) el Extremadura consiguió por primera vez y última un ascenso en el Francisco de la Hera. Todos los demás han sido lejos de Almendralejo. El partido fue ante el Conquense en la vuelta de la final de los campeones el 29 de mayo de 2016 y ahí apareció el máximo goleador de la historia del club: Willy. El de Torremejía marcó dos goles y consiguió llevar al Extremadura a Segunda B.

Ampliar Willy celebra uno de sus dos goles en el único ascenso en el Francisco de la Hera, ante el Conquense. Lorite

Willy ha sido el eterno capitán de este club, su máximo goleador y quizá uno de los jugadores que mejor ha representado el sentimiento azulgrana dentro del terreno de juego. 'El Búfalo' fue uno de los héroes de ese segundo ascenso de bronce y el de dos años después a Segunda. Cumplió su sueño de jugar en el fútbol profesional con el Extremadura y se marchó, al Córdoba, entre lágrimas.

A partir de ese ascenso a Segunda B, todo ha sido una montaña rusa en el Extremadura. La primera parte de la campaña fue mala y el equipo estaba casi descendido en diciembre. Entonces llegó a Almendralejo una persona que sería importante, tanto para bien como para mal, en la historia del club: Luis Oliver.

El empresario consiguió, en poquísimo tiempo y de la mano de Manuel Franganillo, armar un equipo competitivo y conseguir el milagro de la salvación en Segunda B. Ese fue el paso que confirmó a Oliver como inversor y salvador del Extremadura UD. Y la cosa no iba a quedar ahí. La directiva azulgrana quiso dar una vuelta de tuerca más y el siguiente curso, el del ascenso a Segunda (2017-18), completó una plantilla temible, con varios jugadores consagrados y con muchísimas caras nuevas.

Ampliar Kike Márquez denuncia los impagos a la plantilla en agosto. J. M. Romero

La campaña no empezó como se hubiese deseado. Juan Sabas, entrenador que consiguió la milagrosa salvación, fue destituido antes de empezar la liga, el banquillo no tuvo un inquilino fijo y los resultados no eran los esperados. A solo dos partidos para el final de liga y con el Extremadura sin depender de sí mismo para entrar en playoff de ascenso el club repescó a Juan Sabas y la historia hizo el resto. El entrenador llevó al equipo a la fase de ascenso, eliminó a Deportivo Fabril, Mirandés y al Cartagena en la final y consiguió el hito histórico de ascender a Segunda División.

Todo parecía de color de rosa para el Extremadura, pero era el principio del fin del club. Los contratos de larga duración y con unos sueldos inasumibles durante la etapa de Luis Oliver causaron graves problemas económicos. Eso, sumado a la mala gestión durante estos últimos años, propició que el Extremadura se endeudara. Y mientras tanto, el Consejo Superior de Deportes confirmó al Extremadura como una nueva Sociedad Anónima Deportiva.

En el plano deportivo, en la primera temporada en Segunda apareció una figura sin la que no se entiende el fútbol en Almendralejo, Manuel Mosquera. El hasta ahora técnico ya jugó en Primera y Segunda con el CF Extremadura y regresó en un momento muy complicado, con el equipo en descenso y sin visos de poderse salvar. Mosquera le dio la vuelta a la tortilla y mantuvo al club azulgrana una temporada más en Segunda. El 1 de junio de 2019 la tragedia golpea al Extremadura y todo el mundo del fútbol quedó conmocionado por el fallecimiento de Reyes en accidente de tráfico.

Pero todo lo que iba bien en el terreno de juego iba mal en los despachos. La ruptura entre Manuel Franganillo y Luis Oliver era casi total y solo unos meses después, en febrero de 2020 se hicieron públicos todos los problemas. Entre las dos partes se intentaron quitar la presidencia, y lo lograron. En solo un mes hubo dos cambios en el control del club con Luis Oliver Sierra, hijo del empresario, y Manuel Franganillo como protagonistas.

A partir de ahí, el declive ha sido considerable. El Extremadura bajó a Segunda B esa temporada, pero intentó mantener el bloque de jugadores, con sus salarios elevados, para volver a Segunda. No lo consiguió y la ruina económica se instaló en el Extremadura. El club se vio abocado al concurso de acreedores, en el que entró el 15 de febrero de 2021, y el futuro se veía muy negro.

En la campaña anterior ya empezaron los impagos a algunos jugadores y en ésta todo ha estallado por los aires. En el último año ha habido una declaración de los jugadores, a través de AFE, alertando de los impagos, amenazas por parte de Franganillo de liquidar el club, un amago de huelga por parte de los jugadores en octubre, un acuerdo en la junta de acreedores y más y más problemas.

Finalmente los futbolistas fueron a la huelga ante el Deportivo de la Coruña a mediados de noviembre, la plantilla se marchó en enero y los jugadores del filial se tuvieron que poner a jugar con el primer equipo. Hasta hoy. Hasta que el sábado se confirmó la segunda incomparecencia y la exclusión del club de la competición. El pasado lunes el presidente confirmó la liquidación y el Extremadura llegó a su fin.

En el último año ocurrieron una serie de acontecimientos que no hacen honor a la historia del Extremadura UD, pero que forman tan parte de ella como los ascensos, los goles o los futbolistas. Pasará a la historia hasta que otro club ocupe su lugar en el corazón de los aficionados azulgranas.