El momento del puma

Aún obviando el gol, el único que hubo, el que sacó al Mérida de la depresión, el que le volvió a poner a seis del ... descenso, Dani Sandoval (Gijón, 1998) se erigió en uno de los mejores del Mérida este último domingo ante La Balona. Porque, aunque a veces abusara de la conducción y de buscar la jugada individual, fue el que más lo intentó y, casi siempre, con éxito.

«Al no estar disponible su lateral derecho puro y no tener un recambio específico ahí, intuíamos que pondrían o a un central reconvertido como Camara o a un extremo como Álex Guti. Y creíamos que 'Sando' les podía hacer daño a los dos por su velocidad. Y nos salió bien poner a alguien que encarara constantemente y atacase los espacios, porque lo poco peligroso que hemos tenido ha venido casi siempre desde allí», explicó tras el partido Juanma Barrero por qué la opción del extremo asturiano como titular.

Salvo las dos jornadas de enero que ha estado lesionado por una rotura muscular, Sandoval lo ha jugado absolutamente todo: ocho partidos como titular y catorce como suplente. Tras Carlos Cinta, es el máximo goleador del equipo con cinco tantos. Siempre que ha marcado, el Mérida ha ganado: Pontevedra, San Fernando, Utebo, Ceuta y este domingo. No veía puerta desde la victoria ante el Ceuta del pasado mes de noviembre, y cuando Chuma se la puso al espacio para correr… ni se lo pensó: «Me dije que a correr, a llegar al área y a hacer gol», explica brevemente el protagonista. «Sabía lo que significaba el gol, por eso lo celebré así. Necesitábamos abrir el marcador para jugar con más tranquilidad».

A él le importa muy poco si le ven más como hombre de recambio para alborotar los partidos en la última media hora o como titular para no parar de correr, regatear y disparar durante sesenta minutos. «Cualquier jugador lo que quiere es jugar todo. Pero yo estoy para aportar y me adapto a todo lo que me pidan desde el cuerpo técnico», dice el puma, como le llaman en el vestuario del Romano. Tanto en Logroño el año pasado como este en Mérida se dirige al grupo como «mis pumas», y así le han bautizado a él.

Con este nivel de participación en el juego, ha relegado a Akito a la suplencia y ha centrado la posición de Nando Copete para jugar por detrás del punta. Salvo en noviembre, ante Racing de Ferrol y Rayo Majadahonda, Sandoval no ha encadenado dos titularidades seguidas y, tras su actuación de este domingo, tiene la oportunidad de repetir el sábado en Salamanca ante Unionistas (19.00 horas).

«La competición nos ha dado un toque de atención con estas cinco derrotas seguidas», reflexiona Juanma Barrero. «Ahora hay que hacerle caso. Hemos vuelto al origen, a ser un equipo rocoso. Igual, cuando no estemos tan finos, hay que hacer más días como este último domingo. Porque siendo sólidos y manteniendo la portería a cero, tenemos más posibilidades de ganar. Yo espero que este triunfo les libere un poco y les quite la tensión de tanto tiempo sin ganar».

«Es normal que en la primera parte nos pasase lo que nos pasó», explica Sandoval. «Nos vimos nerviosos, imprecisos… Pero en el descanso el míster nos soltó unas palabras motivadoras, nos tranquilizó y salimos más seguros. Y fuimos el Mérida que siempre fuimos, saliendo a por todas. Ahora lo que tenemos que hacer es volver ir partido a partido, seguir haciendo nuestra semana de siempre y que el trabajo siga dando sus frutos».