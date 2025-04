Un millón y medio de euros a costa de Heffernan

El Mérida disfruta en la actualidad de su mejor presente institucional desde la época dorada en Primera. El club ha ingresado este último curso 1. ... 440.500 euros (entre patrocinadores, entradas, abonos, subvenciones, tienda, etcétera…) y ha gastado 2.370.000 euros. Por lo que ha sufrido un desfase presupuestario de alrededor de 930.000 euros. Este dinero lo ha puesto el propietario del club, Mark Heffernan, que además ha pagado las multas derivadas de la inspección de la Seguridad Social de noviembre de 2021 y una antigua denuncia del ex futbolista Juanlu Hens. En total, algo más de un millón y medio de euros.

La denuncia de Juanlu Hens, que se lesionó de gravedad y al que se le rescindió el contrato sin abonárselo en enero de 2018, se produjo en la época de Dani Martín. El club emeritense ha ido recurriendo la denuncia del mediocampista cordobés todos estos años hasta que, finalmente, la sentencia del juez ha sido firme y Heffernan, como actual propietario, ha tenido que liquidar.

Respecto al requerimiento de pago del inspector de la Seguridad Social, después de las diferencias de criterio en lo referente a las dietas y las ayudas para los pisos en los contratos de los futbolistas, Heffernan ha tenido que abonar una cantidad cercana a los 500.000 euros. Ahora el Mérida le pasará la cantidad al ex presidente Paco Puertas, responsable del club en los años a los que se refiere la multa.

«Quedé con Mark en que, si había algunas irregularidades durante mi mandato, sería yo el que las asumiría. No obstante, no son irregularidades sino retrasos en el pago de unas cuestiones que Hacienda ha interpretado de una manera y nosotros de otra. Es una cantidad, asumible, no desorbitada», se explicó el ex presidente Puertas hace un año, cuando salió del club.

Los 930.000 euros restantes responden al déficit que supone participar en Primera Federación. Aunque el Mérida aún tiene margen de crecimiento en el apartado de ingresos, mucho deberá mejorar para que la categoría no le resulte deficitaria. «Todo el dinero extra que entre en el club se va a reinvertir en el club. No va a ir a reducir la inversión por parte de los propietarios. Cada euro que entre, irá destinado a las mejores de la entidad. Porque los propietarios tienen la intención de mantener esta inversión al menos durante los próximos dos años para ayudar al club a crecer y llegar a los objetivos planteados», subrayó Nacho Ramos.