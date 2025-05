Miguel Núñez: «Los gestores no tienen nada en cuenta lo deportivo»

Llegó al Badajoz en el mercado de invierno de la 2020/21 y pronto la afición y el vestuario reconocieron en Miguel Núñez a un ... líder, alguien que dignificaba la profesión y el escudo. Y no se equivocaron. Cuando la situación institucional estalló y se tornó más dramática, dio la cara y se involucró hasta las últimas consecuencias, que se han traducido en su despido, pese a que tenía contrato en vigor. No ha sido una sorpresa, pero siente rabia, porque le habría gustado seguir (aunque Lanuspe estuviera al frente) para llevar al club al fútbol profesional.

–Pese a las adversidades, el playoff estuvo cerca, un duro golpe no poder disputarlo.

–Ha sido una decepción. Confiábamos en que podíamos meternos, hemos tenido posibilidades y estábamos preparados. Ha sido una pena, porque había una ilusión tremenda. Después de una temporada larga y amarga era una buena forma de llevarnos una alegría.

–No le ha pillado por sorpresa el despido.

–No ha sido una sorpresa. Después de todos los problemas y las conversaciones con los gestores, el despido era una posibilidad, pero cuando llega el momento te causa tristeza y rabia, porque la temporada ha sido dura y hemos hecho todo lo que debíamos. Un daño más para rematar el año. Por desgracia llegan unos propietarios que actúan así y hay que entenderlo. Esperemos que todo lo que hemos hecho sirva para algo.

–No se le ha valorado el rendimiento deportivo.

–Por desgracia, ellos no tienen en cuenta nada lo deportivo, todo el mundo lo ve y no me importa decirlo públicamente, lo han demostrado. Soy una más de sus víctimas, no hay más. Ahora que la gente con la que no querían contar ya no estamos, espero que recapaciten y que cambien la dirección en la toma de decisiones, que piensen en el club además de en sus intereses económicos.

–Le dan motivos como la indisciplina para justificar su salida.

–Eso alegan, pero lo que pone en la carta de despido es irrelevante para mí, todos sabemos cuáles son los motivos para que tomen esa decisión. Éramos molestos para ellos. No veo la vida ni el fútbol como ellos, tenemos visiones de cómo hacer las cosas totalmente opuestas.

–Si pretenden asentarse, no parece el movimiento más popular fulminar al capitán.

–No tienen en cuenta a nadie, solo piensan en ellos mismos, su plan es el que tienen establecido para ganar dinero y hacer negocio, es la manera en que están acostumbrados a funcionar. Si no, no habrían tenido a las chicas del femenino así, a los chicos de la residencia sin pagarles, al igual que a los de la empresa del césped... Tantísimas cosas faltando el respeto y a la profesionalidad de la gente del club. Mi caso es uno más de la lista.

–¿Se arrepiente de algo?

–Lo tengo muy claro. Si hubiera seguido y las cosas estuvieran igual, lo volvería a hacer aun sabiendo las consecuencias, cualquier persona con un poco de sensibilidad actuaría igual viendo a sus compañeros alrededor que lo están pasando mal.

–Tenía contrato, ahora deberán sentarse a negociar.

–Supongo que sí, de eso se encarga mi representante con los abogados que tengan ellos. Yo, a partir de ahora, le deseo lo mejor al club, espero que tanto Joaquín Parra como la empresa que está al mando tengan en cuenta a la masa social y empaticen con la gente que quiere al club, permitiéndonos pensar un poco en el fútbol.

–Han cobrado algo más después de la nómina de abril?

–No, no nos han hecho ningún ingreso.

–Este viernes comparece Oliver, ¿cree que habría ayudado que diera explicaciones antes?

–El club no necesita palabras sino hechos, pasos como Dios manda, por derecho y no como se estaban haciendo hasta ahora. Que tomen decisiones por el bien del club y no de la propiedad.

–¿Las declaraciones de Oliver en las que habla de paripé respecto al duelo del Valladolid, ¿ha sido lo que más les ha dolido?

–Así es. Lo del despido lo entiendo como una parte más de los pasos que tenían pensado seguir y no me importa tanto, pero me dolió mucho que este señor nos acusara de falta de profesionalidad y de peseteros. El día del Logroñés siete de los once jugadores se infiltraron sin tener en cuenta que eso te puede provocar una lesión, muchos de ellos sin contrato y poniendo por delante el interés del club al suyo personal. Si eso no es ser profesional, que venga Dios y lo vea. Se podrá decir que no hemos cumplido con el objetivo, pero que no hemos sido comprometidos y profesionales no se lo consiento a nadie.

–Es relevante que la gente sepa el contexto que se vivió en Las Gaunas.

–Cinco meses sin cobrar y ante el Logroñés la gente se podía quitar de en medio, pero hubo siete infiltrados titulares, más los que había en el banquillo. No se puede faltar el respeto de esta manera. Les da igual a los que están al mando. El problema es que lo que hablan se está relacionando con el Badajoz. La imagen que se está dando del club no es la que merece su afición, su historia y los trabajadores. Por suerte la gente se está movilizando creándose la Plataforma Sentimiento Blanquinegro y trataré de apoyarla todo lo que pueda desde fuera.

–Y para completar, la grada de animación se queja de coacciones por parte de Lanuspe.

–Es lamentable, no se puede llamar de otra manera, es una 'desvergonzonería', no tiene nombre lo que están haciendo. Parece imposible, pero se siguen superando, no nos sorprende ya, pero van a conseguir que la masa social se desencante. No sé hasta dónde puede llegar esto.

–¿Habría continuado incluso con Lanuspe al frente?

–Sí, habría seguido. Soy consciente de que sería una temporada muy dura, porque si no cambian su forma de hacer las cosas tendríamos un montón de problemas, pero el Badajoz me ha dado mucho desde que llegué, se me trató muy bien y con cariño; lo mínimo que podía hacer es seguir para llevar al club al fútbol profesional, que era la mejor solución. Habría estado encantado de luchar por eso.

–Se habla de interés del Mérida, ¿sería una buena opción?

–No me ha llegado nada, solo lo que he leído y me han escrito amigos para decírmelo, pero nadie del Mérida se ha puesto en contacto conmigo. Respeto mucho al Mérida y le deseo lo mejor, pero no me sentiría cómodo jugando allí, por respeto a sus aficionados y a los del Badajoz.

–¿Cómo ha sido la relación con Isaac Jové?

–Ha sido correcta, profesional, de entrenador y jugadores. En lo deportivo hemos trabajado bien y siempre nos ha demostrado mucho respeto y nosotros a él, nunca ha habido ningún tipo de problema. Pero fuera de lo deportivo, nosotros teníamos un camino que entendíamos que era el correcto e Isaac Jové tenía otro totalmente distinto. Lo respeto, pero no lo comparto.