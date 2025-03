El Mérida vuelve a la carga a domicilio

Tras una victoria en las últimas doce salidas, el Mérida vuelve a su cantinela de siempre: ganar lejos del Romano para seguir soñando ... con el playoff de ascenso. Porque la salvación la tiene prácticamente en el bolsillo. «Todavía no tenemos la puntuación, nos faltan varias victorias. Pero es que yo no miro el descenso», vuelve a recalcar Sergi Guilló. «Desde la primera semana tenemos en la cabeza luchar por los puestos de arriba y estamos más cerca de arriba que de abajo. El día que yo piense en el descenso es porque estaremos cerca y habremos demostrado que no estamos preparados para luchar por los puestos de arriba. Hasta esta jornada, el equipo ha demostrado que va a luchar por lo que la gente no esperaba a principios de curso, pero que sí espera a partir de ahora. Y eso es mérito de los jugadores».

Si gana este viernes al filial del Villarreal, los emeritenses se irían a dormir en puestos de playoff. Y si no le queda otra que mirar hacia ahí, le toca exigirse como tal. Por ejemplo, camuflando lo máximo posible su forma de recibir goles. O, por ejemplo, saber aguantar la presión de cierta exigencia. «El público se pueda expresar como quiera». Explicó el técnico emeritense en la charla que tuvo con el vestuario en relación al enfado de la grada tras el empate del Atlético Sanluqueño la última jornada.

«Ya con el resultado a favor se empezaron a escuchar los primeros silbidos. Pero nosotros tenemos que centrarnos en el juego y soy yo el que decidiré el sistema conveniente para ganar los partidos. Y si yo creo que jugar con cinco atrás, con cuatro o con tres es lo que más me acerca a la victoria, es lo que voy a hacer. Lo que tenemos que hacer nosotros es aislarnos de ese momento (de los pitos de la grada), que parece un poco irreal teniendo en cuenta los resultados que estamos teniendo en casa. Pero que (los pitos) no nos afecten, porque nos afectó en el campo. Por ejemplo, tras el gol, empezamos a correr y a presionar de cualquier manera, cuando en la primera parte no nos habían tirado a puerta. La primera parte a nivel defensivo es alto. Así que les he hecho ver a los jugadores que esas opiniones son soberanas, que pueden mostrar su malestar, pero no tiene que afectarnos en nuestro juego».

Villarreal B: Iker Álvarez; Joseda, Hugo Pérez, Espiguares, Arnau Sola; Alassane, Rodri Alonso, Facundo Viveros, Dani Requena; Valverde y Etta Eyong. - Mérida: Palomares; Felipe Alfonso, Ismael Athuman, Falcón, Nil Jiménez; Saúl del Cerro, Miki Muñoz, Raúl Beneit; Doncel, Liberto Beltrán y Eslava. Árbitro: Bestard Servera (comité balear).

Estadio y hora: Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, 20.30.

Así que dependerá del sistema del filial amarillo que Guilló vuelva a jugar con tres o cuatro defensas. El técnico emeritense salió satisfecho de su ejecución el pasado sábado: «En la primera parte, sabiendo lo que nos iban a hacer a nivel defensivo, estuvimos muy bien: no nos crearon nada. En la segunda no era necesario cambiar el sistema para seguir apretando bien. El vídeo que vemos esta semana es el de no caer en un caos porque nos hacen un gol y salir a presionar como no lo habíamos hecho hasta entonces. Ahí nos afectó el tema mental. Tenemos que saber separar los momentos del partido. ¿Te empatan? Pues calma y a empezar de cero».

Ya con Busi para algunos minutos, pero sin Juanjo, Edu Sánchez y Mizzian, el 'once' y la idea se parecerá probablemente más a la de Algeciras hace quince días que a la del Atlético Sanluqueño hace una semana. El Villarreal B, cinco puntos por debajo y que viene de ganar al Marbella a domicilio y perder con el Ceuta en casa, sólo cuenta con las bajas de Cristo Romero por sanción y de Víctor Moreno por lesión. Regresa tras cumplir sanción su pichichi Etta Eyong. «Es uno de los equipos que más me gustan como juegan. Va a acabar la temporada dando guerra por arriba. Si queremos luchar por estar ahí dentro de los puestos de playoff tenemos que ganar partidos fuera de casa», terminó Guilló.