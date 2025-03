El Mérida no vota lo que quiere la Federación

R. P. Mérida Viernes, 27 de enero 2023, 21:43 Comenta Compartir

El Mérida es uno de los 21 clubes de la categoría que se niega a votar las propuestas de la Federación Española de Fútbol para reorganizar la Primera RFEF a partir de la próxima temporada. 18 de los 40 clubes que la conforman firmaron ayer la carta dirigida a Javier Vich, director de la categoría, entre ellos el Mérida. Y hay otros tres clubes más, según los interesados, que no han firmado la carta pero que están de acuerdo con las peticiones.

Este viernes era el último día concedido por la RFEF para votar por los dos modelos de gestión puestos sobre la mesa hace dos semanas por el propio ente federativo en la reunión que mantuvieron en Las Rozas con todos los clubes de la categoría. La opción A prorrogaría el sistema de control de esta temporada, pero no habría ayudas económicas a los clubes desde la propia RFEF; en la opción B, en cambio, sí habría ayudas económicas de la Federación pero la propia RFEF aumentaría su control y poder sobre la competición (para que no vuelva a suceder lo que pasó en agosto con el Dux Internacional) y participaría en la cesión de los activos publicitarios de los clubes, bajo amenaza de expulsión en el caso de no cumplir con esos compromisos. Para que saliese el Modelo B, que es el que pretende la RFEF, todos los clubes deberían votar por él. Si tan sólo uno estaba en contra, se aplicaría el Modelo A.

Pues 21 clubes, entre ellos el Mérida, no están de acuerdo con las amenazas y denuncian en la carta agravios en su propuesta para mejorar la gestión y explotación de la categoría. Primero: los clubes no quieren que en la negociación del convenio colectivo con los sindicatos de futbolistas esté presente la RFEF, aunque sea bajo el paraguas de coordinación o mediación, porque sería inconstitucional. La negociación colectiva corresponde a empresas, clubes y trabajadores según el artículo 37 de la Constitución.

Segundo: los clubes no están de acuerdo en que no puedan apelar las decisiones disciplinarias a otras jurisdicciones habilitadas por el ordenamiento jurídico. La Federación pretende que los clubes apelen a un órgano arbitral, «seguramente controlado por la propia Federación», deslizan los clubes. Tendrían ahí menos derechos que otros clubes de otras divisiones a la hora de realizar determinadas apelaciones.

Y tercero, y más importante: están en contra de que se les prohíba realizar acciones conjuntas para la comercialización de cualquier activo del club, a través de patrocinios o derechos de televisión. En el Modelo B propuesto por la RFEF se condiciona esa comercialización de activos a la intervención directa de la Federación, sin definir qué se entiende por activos vinculados o relacionados con la categoría. Agravio comparativo con los filiales, por ejemplo, a los que sí se les consentiría sin limitación alguna.

Los clubes recuerdan que la RFEF ya ha tratado de incluir estas tres imposiciones en la normativa federativa y que fueron rechazadas por el Consejo Superior de Deportes. Eso sí, los 18 clubes firmantes coinciden en implantar un control económico para el buen desarrollo de la competición, pero no están de acuerdo con las obligaciones formales y materiales del sistema de control, aparte de la poca profundidad y concreción en las explicaciones de las medidas. Exigen más detalles del control para no caer en los errores de los dos años de vida de la categoría.

Sin Kamal ni Acosta ante el Sanse Juanma Barrero podrá contar con todos sus efectivos para recibir este domingo al Sanse en el Romano (18.00 horas)… excepto con los dos futbolistas que más se adecúan a la posición del '5'. Acosta está sancionado por acumulación de amarillas y Kamal, que ya era alta la jornada pasada tras tres meses lesionado, ha sentido molestias durante la semana y el cuerpo técnico ha decidido no arriesgar. «Ahí pueden jugar Bonaque, Dani Lorenzo, Ben Hamed e incluso Busi. Hemos probado a todos y veremos qué decisión tomamos», aclaró en la previa el técnico del Mérida. Sí regresará, dos meses después, Nando Copete, «cuyo problema ya no es la rodilla sino el ritmo de competición. Ha entrenado, está bien, sin molestias en el giro… lo que pasa es que se ahoga cuando hay acciones de esfuerzos. Es normal hasta que coja de nuevo el ritmo», apuntó Juanma Barrero, que también habló de la última incorporación, David de la Víbora, que el club anunciará la próxima semana cuando se firmen los flecos: «Chico muy joven, con buenas condiciones, intenso, muy rápido, que puede jugar de lateral o extremo. Le estamos dando ya información y veremos a ver cuando se acople a los mecanismos qué rendimiento podemos sacarle».