El Mérida de la tranquilidad

De los estados de felicidad también se sale. Solo hace falta mirar alrededor... o incluso en el propio Mérida, hace pocos años atrás. Así ... que no piensan en otra cosa dentro de la entidad y en sus gradas que celebrar y saborear el momento. Porque el 2022 poco carbón ha traído al Romano. Del siglo XXI, probablemente haya sido el mejor año natural de todos. Por el ascenso, por el porcentaje de victorias, por Juanma Barrero y por la reparación de la ilusión en la gente. Uno se pone a repasar las diapositivas del año y le apetece que el 2023 no llegue jamás.

Que si la llegada de Juanma Barrero a mediados de enero, que si la cinematográfica remontada de la segunda vuelta, que si el éxtasis en La Nucía, que si la increíble racha como debutante en Primera Federación a partir del tercer partido, que si un nuevo éxtasis ante el Badajoz en el Romano, que si el sorpresón en El Arcángel de hace dos semanas, que si la multiplicación de los panes y los peces en las gradas... Empezó el 2022 con el Mérida como octavo equipo extremeño y lo ha acabado como el mejor de todos de ellos.

Y el contexto desde el que arranca realza aún más la remontada emeritense, que terminó el 2021 perdiendo los últimos cinco partidos ante San Roque de Lepe, Córdoba, Cacereño, Villanovense y Montijo sin marcarle ni un mísero gol a ninguno de los cinco. «La clave de todo fue recuperar la tranquilidad», hace memoria del año Juanma Barrero. «El club estaba en el punto de mira para todo lo malo, y todos alrededor de él éramos muy negativos. Incluido yo. Pero poco a poco le fuimos dando la vuelta y todo lo convertimos en optimismo». Todas las opiniones consultadas para este reportaje coinciden a la primera:

Todas las parcelas de la entidad coinciden en la clave de este gran año que acaba: la calma transmitida por Juanma Barrero y el propio club

–¿Cuál ha sido la clave principal para un 2022 tan excelso?

–La tranquilidad. «El dueño nos ha transmitido esa tranquilidad y el resto nos hemos centrado exclusivamente en trabajar», subraya el técnico. «El club ha crecido mucho en este año, no solo en la clasificación. Hemos dado un salto importante en cuanto a estabilidad interna. Mark (Heffernan) está dejando a todo el mundo trabajar en su faceta y nos sentimos cómodos y a gusto. Que no haya problemas diarios como podía haber antes nos ha hecho mejorar muchísimo», opina el director deportivo, David Rocha. «Hemos pasado de la incertidumbre a relajarnos para trabajar a gusto», coincide el director general, Nacho Ramos. «Estábamos incómodos en la época de De los Mozos y, sin embargo, Juanma llegó con mucha normalidad y tranquilidad y entró muy bien al vestuario. Fue una liberación. Nos tranquilizamos, gracias a Juanma y también al presi», aprecia uno de los capitanes, Javi Montoya.

Elige tu fotografía

De las cientos de fotografías, La Nucía aparte, que deja este 2022, cada protagonista en el club tiene la suya en particular. «Yo me quedo con el derbi», se arranca Rocha. «Fue como dar un golpe sobre la mesa tras estar varios años en la sombra. Ahí es como si nos dijéramos todos que era nuestro momento. Ojalá que dure mucho e intentemos aprovecharlo».

«A nivel personal, sin contar con aquella parada de La Nucía ante el Teruel, me quedo con la primera portería a cero de este curso en La Línea y con el partido de Córdoba, que llegaba tras una lesión importante y me salió muy bien. Pero a nivel colectivo, el momento fue sin duda ante el Badajoz. Me gustó mucho cómo el equipo gestionó la responsabilidad y la tensión de esa semana», elige Javi Montoya.

«Pues para mí han sido las caras de los jugadores, del cuerpo técnico y de los aficionados tras ganar en Córdoba. Vi en todas ellas un cambio de mentalidad, como de pensar que igual podemos hacer algo más», prefiere Nacho Ramos.

«Pues yo me quedo con dos», piensa Juanma Barrero. «Ver a tanta gente en la Plaza de España me impactó sobremanera. Y luego que hayamos podido traducir esa celebración a días como los del Alavés, el Real Madrid Castilla o el Badajoz, con cerca de 6.000 personas en las gradas. Y además enganchada, animando. Eso a mí me encanta».

Porque seguramente esa sea la clave de tanta felicidad, ascenso y resultados positivos al margen: que la ilusión y la sensación de pertenencia de la gente ha vuelto. Ver las gradas y su estado de ánimo ante el filial de Las Palmas en el primer partido del año y compararlas con las del último ante el Alavés. Todo un mundo. «Los fieles siempre han estado ahí, en las buenas y en las malas. La diferencia, ahora, es que veo a muchos niños, con ganas de ir al Romano y sabiéndose el nombre de los futbolistas», puntualiza Nacho Ramos.

Repensándolo, tal vez lo único malo del 2022 fue la eliminación copera de hace una semana ante el Alavés... y eso era un premio. Las consignas a partir de mañana son claras: saborear el estado de felicidad desde fuera y trabajar para conservarlo desde dentro. Siempre desde la tranquilidad.