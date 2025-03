Al Mérida le toca defender liderato

R. P. Mérida Jueves, 5 de septiembre 2024, 19:02 Comenta Compartir

Vale que es la tercera jornada. Vale que aún estamos en septiembre. Vale que hay que esperar a que juegue su partido aplazado el Marbella. Vale. Pero el Mérida defiende este viernes su liderato ante el Algeciras en el Romano. «Eso habla de que estamos haciendo las cosas bien. Es bonito verse ahí arriba y que la gente se esté enganchando», confesó en la previa Sergi Guilló. Y es que lo mejor de todo no es el liderato, que va. Lo mejor de todo es que el equipo tiene más sensaciones que puntos en el casillero y que su gente está deseando volver a verle jugar. Y esto último es maravilloso.

«A la expectación generada se le responde siguiendo en la misma línea», responde el técnico del Mérida. «Los aficionados van a ver a un equipo muy parecido al de las dos primeras jornadas, más allá de que el rival sea más o menos poderoso o que tenga un mejor o peor partido. Pero la intención, y el jugador lo sabe, va a ser la misma. Ahora mismo somos un equipo peligroso por confianza y por fútbol».

Tras dos notables partidos ante Recreativo y Atlético Sanluqueño, el Mérida recibe ahora a un rival que tampoco ha perdido, pero que aún no ha ganado. El nuevo Algeciras de Fran Justo empató a uno en Alcoy en la primera jornada y repitió resultado la semana pasada ante el Sevilla Atlético en el Nuevo Mirador. «Su propuesta es parecida a la nuestra, así que creo que se llevará el gato al agua el equipo que sea más valiente con y sin balón. Más allá del acierto, espero un partido igualado».

Precisamente por esa propuesta de juego, ha seguido mucho Sergi Guilló al nuevo técnico del Algeciras, Fran Justo, en los últimos años. «A nosotros nos viene bien su propuesta porque nos gusta ir a presionar arriba. Ahora es cuestión de ser valientes, ajustar e ir a presionar. Pero el Algeciras es un equipo que va a dar que hablar», insiste.

Repetir o no 'once'

Álvaro Juan continúa lesionado, Pablo Ganet está de compromisos internacionales con su selección y Miki Muñoz es duda por el golpe que sufrió en Sanlúcar hace una semana. «Está resentido. No va a poder jugar los 90 minutos. La contusión que tiene le limita. Valoraremos si es mejor que juegue de inicio o al final. A ver como se levanta este viernes». Ahora Guilló tendrá que elegir al que mejor puede suplirle: Jack Beer, Raúl Beneit, Saúl del Cerro o Prevedini. «Tengo claro quién será la opción». Aunque ha preferido no dar pistas. «Ya dije que me gusta mover un poco el árbol. Es difícil hacerlo porque los que salen de inicio están rindiendo bien. Pero ya los cambios del otro día estuvieron a buen nivel, liquidando el partido. No es tan peligroso rotar jugadores cuando el nivel de la plantilla y de entrenamientos es alto. He pensado toda la semana si rotaba o no y lo tengo decidido».

El Mérida estrenará en esta tercera jornada el horario de los viernes. La peña Legiones Sur, como protesta a la falta de empatía y respeto de la Federación para con el aficionado, ha decidido entrar a partir del minuto 12 y anima al resto de aficionados a que secunden la protesta haciendo lo mismo. «A mí también me gustan más los partidos el sábado o el domingo. Lo peor es que tan solo hemos tenido cinco días de preparación. No era este el mejor enfrentamiento para colocar el viernes, teniendo en cuenta cuándo jugamos Algeciras y nosotros nuestro último partido. La Federación tiene que considerar esto para próximas jornadas». El equipo vestirá hoy con su tercera equipación, la verde, blanca y negra, y espera un ambiente de lujo tanto en el palco como en la grada con el fin de celebrar el Día de Extremadura.

Por último, ya se conocen dos horarios más en el calendario de los emeritenses: el Mérida-Ibiza del sábado 21 de septiembre será a las 17.30 horas y el Marbella-Mérida, del domingo 29 de septiembre, se disputará a las 12.00 horas.

Mérida Palomares; Felipe Alfonso, Bonaque, Falcón, Climent; Miki Muñoz o Jack Beer, Juanjo Sánchez, Busi; Liberto Beltrán, Carlos Doncel y Javi Eslava. - Algeciras Lucho García; París Adot, Lautaro, Arnau Gaixas, Tomás; Eric Montes, Javi Alonso, Javi Gómez; Diego Esteban, Leiva; y Escudero. Árbitro: Jerónimo Montes García-Navas, del comité madrileño.

Estadio y hora: Romano José Fouto (21.00).