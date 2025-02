El Mérida tira de oficio y remonta ante el Celta B

Juanma Barrero: «Esta victoria refrenda nuestra idea de juego»

El técnico del Mérida hizo un análisis de lo ocurrido durante los 90 minutos y del mal comienzo de su equipo: «Hablábamos de salir muy concentrados y hemos estado fatal. En los primeros minutos no estábamos bien y eso lo han aprovechado. Poco a poco nos hemos ido recomponiendo y, a partir de ahí, hemos estado mejor. Les hemos sabido mover de un lado a otro, llegando con ventaja por las bandas y así ha llegado el gol. Le hemos dado continuidad al juego, pero ellos también juegan y nos han puesto en apuros». «Tras el descanso nos ha costado más tener el balón y en una jugada aislada hemos encontrado un dos contra uno que ha acabado con el gol de Nando (Copete). Los últimos minutos tocaba defenderse, hemos sabido sufrir y nos ha salido bien. Tienen jugadores con mucha calidad y sabíamos de la dificultad. Hay que saber agarrarse al partido y nos llevamos tres puntos muy importantes, cambiando de sistema porque así lo requería la situación», explicó Barrero.

También opinó sobre la jugada polémica en la que se invalidó un tanto del Celta B: «No sabemos lo que ha pitado. Lo he celebrado porque para nosotros era oro. Si es fuera de juego no sé de quien. No te puedo decir porque en directo ha sido complicado, así que cuando lo vea te podré decir mejor si ha sido o no fuera de juego».

El entrenador pacense se mostró orgulloso de lo conseguido por su equipo: «Es una victoria que nos refrenda en nuestra idea. Es el partido más completo que hemos hecho porque hemos pasado por muchas fases distintas. Ha sido más completo que el del Pontevedra y también es importante que dos jugadores más han abierto la lata. Todo son noticias positivas».

Por último, habló de la dificultad del calendario y de la importancia de la victoria para la moral de sus jugadores: «Nos viene una semana de tres partidos, con Castilla, Talavera y San Fernando. Sabemos que va a ser dura, pero ir con estos tres puntos sube la confianza y la moral y nos van a venir muy bien», concluyó.