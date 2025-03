El Mérida se acerca a la cifra de los 2.000 abonados

Ante el Linares, el sábado 26 a las 21.30 horas

La Federación Española publicó este martes los horarios de las dos primeras jornadas de Liga. El Mérida debutará el sábado 26 de agosto en el Romano ante el Linares a las 21.30 horas. No obstante, la fecha y la hora no son definitivas: coincide con la obra 'El regalo de Zeus' del Festival de Teatro Clásico y, tal como ha sucedido en temporadas anteriores, es susceptible de ser modificada. El curso pasado, al coincidir el duelo ante el Deportivo con un concierto del Stone, el choque se movió del sábado por la noche al domingo al mediodía. De hecho, los partidos de pretemporada empiezan a las 20.00 precisamente para no solaparse con el inicio de la obra del Festival. De ahí que lo normal sería que se modificase este horario. Ya para la segunda jornada, los de Rai visitarán Sanlúcar de Barrameda para enfrentarse al Atlético Sanluqueño el domingo de Feria, 3 de septiembre, a las 12.00 horas.