Este Mérida hace soñar

R. P. Mérida Sábado, 15 de abril 2023, 21:53 | Actualizado 22:37h. Comenta Compartir

Porque estéticamente haría daño a la vista, pero esta crónica es para escribirla toda en mayúsculas. Desde la P hasta la C. Se lo merece ... el ejercicio futbolístico que dibujó el Mérida en Pasarón. El resultado, el más abultado de los emeritenses esta temporada, dice que este equipo está prácticamente salvado; la imagen, impecable de principio a fin, dice en cambio que está para ilusionarse con cotas más altas. Miren si no la clasificación: el descenso está ahora mismo a once puntos y la Copa del Rey, a dos. ¡Ay como le dé al Córdoba por perder este domingo en el Arcángel!

Todos los calificativos que se le puedan lanzar al equipo de Juanma Barrero son igualmente válidos, tanto con el 1-5 como si hubiera ganado 1-2. Los goles te alegran el corazón, pero la imagen del grupo hincha el orgullo. Con la incertidumbre del marcador, ejecutó un partido cuasi perfecto tanto en ataque como en defensa; con el partido ya resuelto, no se dejó llevar. Todo lo contrario, fue a por más, siguió tirándose al suelo, peleando cualquier balón y defendiendo la puerta de Palomares como si éste estuviera jugando con las manos atadas a la espalda. Pontevedra CF: Álvaro Cortés; Seoane, David Soto, Erik, Bastos (Bakero, 66'); Miguel Román, Borja Domínguez, Brais Abelenda (Víctor Casáis, 73'); Álex González (Samu Araujo, 83'), Javi Robles (Martín Diz, 46') y Charles (Libasse, 73'). 1 - 5 Mérida AD: Palomares; Felipe Alfonso, Bonaque, Nacho González, Álvaro Ramón (Viñuela, 81'); Acosta, Meléndez, Sandoval (Busi, 71'), Larrubia (Ben Hamed, 81'); Dani Lorenzo (Lolo Pla, 71') y Chuma (Nando Copete, 64'). Goles: 0-1, Min. 21: Álvaro Ramón. 0-2, Min, 27: David Larrubia, 0-3, Min. 40: Miguel Román (en propia puerta). 1-3, Min. 41: Brais Abelenda. 1-4, Min. 50: David Larrubia. 1-5, Min. 67: Sandoval.

Árbitro: Miguel González Díaz, del comité asturiano. Amonestó a los emeritenses Chuma y Acosta y por los gallegos Borja Domínguez y Charles.

Incidencias: Alrededor de 2.000 espectadores en el Municipal de Pasarón. Si existieran las puntuaciones del Comunio en esta categoría, no habría ningún jugador por debajo del diez. Larrubia no sólo se encontró con el gol, sino con su versión de hace unos meses; Sandoval volvió a acudir a su cita con el gol; Dani Lorenzo es un caramelo para el gusto de esta categoría; Acosta y Meléndez confirmaron que con ellos ningún equipo puede sufrir para salvarse; más la pelea y los intentos incansables de Chuma, las internadas de Álvaro Ramón y Felipe Alfonso y la seguridad y tranquilidad de Nacho y Bonaque. Palomares encajó un gol, intervino en una parada y se limitó a disfrutar del partido cual espectador de lujo a pie de campo. En serio, una pasada de partido. La goleada del curso Vale que el Pontevedra es penúltimo, pero con Señor en el banquillo aún no había cedido un solo punto en Pasaron. Hasta ahora. La primera parte fue un señor recital del Mérida. Entró muy bien al partido y desde ese punto no paró de crecer y crecer y crecer. Primero sin llegadas, pero mandando en el encuentro. Luego con ocasiones, haciéndose a las medidas de la puerta de Álvaro Cortés. Y al final ya con los goles, concretamente cuatro de los que valieron tres en una primera mitad para enmarcar. Tal vez estemos hablando de los 45 minutos a domicilio más completos de la temporada del equipo de Juanma Barrero. Lo mejor no fueron los goles de Álvaro Ramón, emulando el que hizo en Vigo hace seis meses, de David Larrubia, de disparo raso mucho antes de llegar a la frontal del área, y de Miguel Román, en propia puerta a la salida de un córner. No. Lo mejor fue la construcción de las jugadas: siempre con sentido, siempre con muchos toques, sin prisas, de una banda a otra, de un campo a otro. Incluso en el gol anulado a Chuma por posible empujón al defensor. Un minuto después del 0-3, antes del descanso, el equipo bajó de pulsaciones un suspiro y Brais Abelenda lo aprovechó ganándole en anticipación a Álvaro Ramón y cabeceando en el segundo palo a un punto inalcanzable para Palomares. Se lo creyó un poquito el Pontevedra y salió a la segunda parte embalado. Pero otra vez el Mérida empezó a tocar, a pasear el balón por todo el campo y a hacer el cuarto por mediación de Larrubia. Llegó en el 50' pero bien pudo llegar en el 49', cuando un defensor desvió un disparo de Dani Lorenzo que se colaba pegado a un palo. Con un 1-4 en el marcador, el Mérida siguió igual… y de ahí que llegaran más ocasiones y el 1-5 en otra jugada para dibujarla en comic, con muchos jugadores participando en la construcción y en la finalización: Larrubia por la derecha, Meléndez que dispara desde la frontal y Sandoval que se aprovecha del rechace del portero para empujar. Llegaron los cambios y se pararon los goles, pero no el juego, ni la entrega, ni las ansias, ni la intensidad. El Pontevedra no hacía ni cosquillas (solo un disparo desde dentro del área de Casáis en el 83') y con el paso de los minutos el Mérida decidió conformarse con el botín que tenía. Un botín que hace soñar a todo el club.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Mérida AD