Al Mérida le sobra la última jugada

En la última jugada del partido (no se sacó ni de centro), después de una doble parada extraordinaria de Dani Vicente, el Córdoba se llevó ... el amistoso del Romano gracias a la pericia de Antonio Casas, que olió el rechace para meter la puntera e infligirle al Mérida la primera derrota de la pretemporada (0-1). Fueron mejores los andaluces a lo largo del partido, pero no le quitó jamás la cara al choque el equipo de Rai, que en muchos tramos les igualó. Concretamente desde la primera pausa de hidratación a la segunda.

La primera media hora fue mucho Córdoba para poco Mérida. Los de Iván Ania monopolizaron el balón y agobiaron en todo momento la salida de balón de los emeritenses, que no eran capaces de ganar metros. Pero no pasó absolutamente nada. Dani Vicente y Carlos Marín pasaron calor, pero no sofoco. Lo único destacable del Mérida fue un pase de Sandoval que plantó a Chuma mano a mano (anulado por fuera de juego), un destello en la medular de Acosta (de eso de virgueros) y todo lo que tocaba Escardó, que bien valió la entrada.

Tras la pausa de hidratación, el Mérida niveló el partido y encadenó sus mejores minutos de la primera parte. Fue ahí cuando apareció la ocasión más clara hasta el momento: al filo del descanso, peinó un córner al primer palo que no atinaron a enchufar en el segundo ni Chuma ni Beneit.

Tras el descanso, el amistoso gozó de sus minutos más divertidos. Kike Márquez tuvo la primera para el Córdoba y, en la jugada siguiente, el Mérida tuvo las dos mejores por su parte: un mano a mano escorado de Busi que Carlos Marín envió a córner y, de ese saque de esquina, un remate en el segundo palo de Raúl Prada que desvió un central cordobés cuando enfilaba las mallas.

A partir del ecuador de la segunda mitad, ya con los cambios en ambos equipos (debutó el último en llegar, Padilla), el Córdoba dio un paso hacia adelante y volvió a encajonar al Mérida, con ocasiones importantes. Y en la última jugada del partido, cuando ya no se jugaba nada, apareció otra vez Antonio Casas para aguarle la fiesta al Mérida.