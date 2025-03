El Mérida seduce y entusiasma a su gente

R. P. Mérida Lunes, 2 de septiembre 2024 | Actualizado 03/09/2024 18:14h. Comenta Compartir

No existe absolutamente nadie en Mérida que no se haya acordado en las últimas 24 horas del descuento del choque ante el Recreativo de Huelva. ... Incluido el propio Sergi Guilló: «Sí, me acuerdo mucho de lo de la semana pasada. Mucho». Y aún así, a pesar de esos dos puntos perdidos, el Mérida es líder. Cierto que empatado con cuatro equipos más, cierto que a la espera del partido aplazado del Marbella… pero líder. Y lo mejor de todo es que el equipo tiene más sensaciones que puntos.

Todo lo que rodea al equipo son buenas noticias: el histórico par de dobletes de Javi Eslava, la ascendencia por bandas de Doncel y Beltrán, el estado de forma de Juanjo y Busi y las correcciones respecto al último partido liguero. Primero: el equipo supo jugar muy bien los últimos minutos en El Palmar con 0-3 a favor. «Fíjate que les decía a los jugadores, y más cuando han añadido otra vez tantos minutos de prolongación, que me hubiera gustado que nos pasase otra vez ese 3-2 para ver si habíamos aprendido a jugar los últimos minutos… porque a veces tenemos que saber más competir que jugar». Y segundo: los cambios mantuvieron el nivel del equipo. «Ante el Recre el partido estaba a un buen ritmo y los cambios no tuvieron sus mejores minutos, pero no ha sido la tónica habitual en pretemporada, y en Sanlúcar lo han demostrado». Noticia relacionada 'Agila' ante el Algeciras y descuentos para la camiseta 'extremeña' Pablo García cerró la goleada con el tercer tanto, Raúl Beneit hinchó los pulmones del centro del campo en los últimos veinte minutos, debutaron Jack Beer y Prevedini y Pablo Ganet relevó con éxito el papel de Miki Muñoz, que se retiró lesionado hacia el ecuador de la primera parte. «A Ganet le falta un poco más de ritmo, porque llegó el último, y todavía le queda para alcanzar su nivel. Pero ha hecho un buen partido, de menos a más, y me voy muy contento con su actuación». El propio Pablo Ganet, junto al lesionado Álvaro Juan, será la única baja para recibir este viernes al Algeciras en el Romano (21.00 horas). El mediocampista acudirá a la llamada de su selección, Guinea Ecuatorial, pero el Mérida espera que Miki Muñoz, que se retiró por un golpe en el cuádriceps, pueda llegar sin problemas a esa próxima cita liguera. «En ese momento del partido el golpe no le dejaba correr, pero no es gran cosa y ya se encontraba mejor», tranquilizó tras el partido el técnico emeritense. Como ante el Recreativo, el Mérida volvió a desplegar un muy buen fútbol en muchos minutos del partido. La primera parte fue seria y ordenada y la segunda todo un vendaval. «La primera mitad ha sido más igualada. Ellos han tenido más arreones y al principio nos costó salir. Con el paso de los minutos tuvimos más control. Pero ya en la segunda, ajustando un par de cosas, el equipo ha hecho un fútbol digno de admirar. Aunque nos adelantamos con un error individual, ya habíamos entrado bastante bien tras el descanso. Hemos visto a un Mérida diferente con balón y, conforme llegaban los goles, ha sido todo más plácido». Los de Guilló fueron los últimos en jugar esta última jornada y los primeros en hacerlo en la próxima. Recibirá en el Romano al Algeciras y, más allá del liderato, los puntos, las ilusiones o los sueños, su afición tiene ganas de volver a verlos jugar. Por la pretemporada y estos dos primeros compromisos ligueros, el equipo de Sergi Guilló ha levantado expectativas.

