El Mérida más sano que nunca

Once inicial del Mérida en el triunfo ante el Fuenlabrada en el Romano.

R. P. MÉRIDA. Viernes, 14 de abril 2023, 07:58

El Mérida ha viajado este viernes bien temprano hacia Pontevedra con la única baja de David de la Víbora, que sigue recuperándose de su rotura fibrilar. Porque Carlos Cinta, a pesar de que se ha tirado toda la semana entre algodones por su lumbalgia, se ha subido al bus. El panorama es casi nuevo para el cuerpo técnico porque, de las últimas 24 jornadas de Liga, solo ante el San Fernando contó también con una única baja, la de Nando Copete por lesión (aunque aquel domingo Kamal, que estaba en el banquillo, recién salía de su grave lesión y no iba a tener minutos).

Juanma Barrero, por tanto, contará este sábado para medirse al Pontevedra con 22 futbolistas de la primera plantilla. «Esta semana tiene pinta que decidiremos el 'once' inicial muy a última hora. En estos momentos tenemos mucha competencia en muchos puestos y, además, están entrenando todos muy bien». Concretamente son tres los puestos en los que está dudando el cuerpo técnico emeritense: en el eje de la defensa, en una de las bandas y arriba.

Lo hicieron tan bien Diego Parras, Nacho González, Felipe Alfonso y Álvaro Ramón el pasado domingo ante el Racing que, al menos, el cuerpo técnico valorará si dar entrada a Bonaque o Erik en la parcela central. «No sería lo normal que jugaran los mismos pero la mejor prueba que hay es el partido del domingo, y ellos el pasado domingo lo hicieron muy bien. Al final es rendimiento. Valoraremos seguro si repetirán o no».

Juanma Barrero Entrenador del Mérida«Sé que el futbolista que no juega está jodido, pero esa situación solo la pueden cambiar ellos con sus entrenamientos»«Les digo siempre lo mismo, que entrenen para que, cuando el loco del entrenador les ponga, el verde no le deje en evidencia»

Luego, en una de las bandas, al buen momento de Sandoval se le unen las referencias de Copete y Larrubia, más Akito. «No entró la semana pasada porque no estaba el partido para alguien que salía de lesión, pero Akito ya está en condiciones». Y arriba, Chuma sustituyó a Cinta ante el Racing pero, aparte de estos dos, Juanma mantiene las alternativas también de Lolo Pla y Busi para acompañar a Dani Lorenzo.

Precisamente tras aquel partido ante el San Fernando en el Romano, el técnico del Mérida pedía paciencia a los jugadores que no estaban teniendo regularmente minutos. «A ver... Copete y Larrubia solo han dejado de jugar una o dos semanas. Más tiempo ha estado Busi y no pone ni una pega ni una queja. Todos ellos saben que cualquier día pueden jugar y por eso les digo lo mismo: 'entrenad, entrenad y entrenad para que, cuando el loco del entrenador os ponga, el verde no os deje en evidencia'. Porque el campo manda y lo que hagas ahí se va a ver».

Juanma comprende las situaciones de algunos de sus jugadores que hace tiempo vienen disfrutando de pocos minutos, como Montoya y Pla, y también de los que están jugando menos de lo habitual últimamente, como Copete y Larrubia. «Nosotros estamos dispuestos a hablar siempre con ellos si lo necesitan. Muchas veces nos acercamos y hablamos de eso abiertamente, con naturalidad. Sé que el futbolista que no juega está jodido, pero esa situación solo la pueden cambiar ellos con sus entrenamientos. Que estén todo el rato llamando a la puerta y que yo vea que llaman para que, al final, cuando los ponga, sepa de antemano que su rendimiento va a ser bueno».

Macron por Errea

Por otro lado, este verano finaliza el contrato con Errea y el Mérida ya ha anunciado que su sustituto para las próximas dos temporadas será otra marca italiana: Macron. El motivo del cambio, tal y como sucedió hace dos veranos, responde a tener más variedad y mercancía en la tienda del club y mayor rapidez a la hora de vestir a su fútbol base. Ambas partes ya han empezado a trabajar en los diseños de las nuevas equipaciones, que se conocerán como siempre en verano.