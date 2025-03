El Mérida salva un punto ante el colista tras una primera parte para olvidar

Juanma Barrero: «Nos vamos con un punto que nos sabe a poco»

El técnico del Mérida compareció en la sala de prensa de El Prado para analizar el sexto encuentro consecutivo en el que su equipo puntúa, aunque la sensación fuera un tanto agridulce por no lograr la victoria ante un rival que todavía no había estrenado su casillero de puntos. «Ha sido un partido muy disputado», resumió Juanma Barrero. «Hemos entrado bien al choque, manejando el balón y manejando el juego. Ellos nos han intentando crear peligro a través de robar la pelota y salir a la contra», apuntó el preparador pacense, que comentó que el partido fue derivando a un escenario poco propicio para su equipo: «El partido se ha metido donde no queríamos. Ha llegado el gol en un córner y después ha tocado remar», dijo Barrero. «Sin tener ocasiones claras hemos vuelto a tener la pelota, pero varias decisiones arbitrales nos han sacado por completo del partido, que no tenía ritmo. Y no hemos tirado ni a puerta. En la segunda parte hemos cambiado la salida de balón y hemos encontrado más opciones. Los cambios han aportado mucho y así ha llegado el gol de Carlos. Hemos tenido el partido al final, pero en esas tres o cuatro opciones no hemos estado acertados y nos vamos con un punto que nos sabe a poco», concluyó Juanma Marrero.