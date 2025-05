El Mérida se sale con la suya, a medias

Tras las declaraciones de Luis Rubiales hace una semana, en las que abogaba y defendía la división este-oeste de la Primera Federación, todo ... hacía indicar que se repetiría un año más la misma estructura de grupos... pero no. Por primera vez desde que existe la categoría, los cuarenta equipos se partirán en norte-sur, que era la opción que prefería el Mérida desde un primer momento.

Pero con un matiz: el Mérida hubiera preferido en su grupo al Rayo Majadahonda, Fuenlabrada y Unionistas y no al Castellón y los dos equipos baleares. «Contábamos con los cuatro madrileños y Unionistas... y sin embargo han dividido a los madrileños y han quitado a Unionistas y nos han metido ahí tres equipos de más entidad», valoraba el director deportivo emeritense, David Rocha. «Yo creía también que los cuatro madrileños iban a estar en un grupo juntos, pero al final han decidido que el Castellón y los dos baleares, que los veía en el norte, se vinieran al sur», coincidía el nuevo técnico emeritense, Rai Rosa.

El Mérida coincidirá en el grupo II con los nueve equipos andaluces (Algeciras, Antequera, Atlético Sanluqueño, Recreativo Granada, Córdoba, Linares, Málaga, Recreativo de Huelva y San Fernando), los tres valencianos (Castellón, Intercity y Alcoyano), los dos baleares (Ibiza y Atlético Baleares) más el Real Murcia, el Ceuta, el Melilla y los filiales del Atlético de Madrid y el Real Madrid.

Es decir: dos recién descendidos (Ibiza y Málaga), dos equipos que han disputado playoff de ascenso a Segunda A este último mes de junio (Castellón y Real Madrid Castilla), lo filiales de dos equipos de Primera (Atlético y Granada) y míticos como el Recreativo, el Córdoba o el Real Murcia. Sin olvidar el histórico de los últimos años de conjuntos como el Linares, el Alcoyano, el Atlético Baleares o el San Fernando.

«El grupo es muy difícil, pero muy atractivo. Lo tomamos como un reto y lo vamos a disfrutar muchísimo. Hay campos como Castalia, El Arcángel, La Condomina, La Rosaleda, el Colombino... en donde ojalá seamos el equipo descarado del año pasado y podamos dejar nuestro sello de equipo aguerrido y valiente», continúa David Rocha. «Hay cocos en este grupo que nos lo hay en el otro, pero esto es fútbol y vamos a competir desde la primera jornada. Es un grupo complicado, pero es lo que esperábamos y queríamos», completa el propio Rai.

La Liga comenzará el fin de semana del 26-27 de agosto, una semana antes que la Segunda Federación y dos semanas antes que la Tercera. Y el calendario se conocerá en poco menos de un mes. Justamente días después de que el conjunto emeritense comience su pretemporada, fijada para el jueves 13 de julio.

Aunque el club todavía no lo ha oficializado, sí tiene decidido que no va a participar esta temporada en la Copa Federación. El primer partido amistoso será el sábado 22 de julio en Don Álvaro y luego se completará el calendario de pretemporada con unos ocho amistosos más, todos ellos con equipos de la zona. El club está a punto de cerrar la visita del Córdoba al Romano y está en conversaciones con el Recreativo de Huelva, el Betis B y el torneo cuadrangular con el Cacereño (en semifinales) y el Extremadura o el Badajoz (en la final), que aún no está ni confirmado ni cerrado.