El Mérida le saca un punto a López Jiménez

Un partido más, el Mérida tuvo que sobreponerse a las interpretaciones en contra de un colegiado. Hace tres semanas, Manrique Antequera logró desconectarle en su ... partido ante la Ponferradina con aquel gol anulado a Dibrani por fuera de juego posicional de Chiqui. Hace dos, Bárcenas Torres entendió que Javi Lancho debía ser expulsado por un manotazo antes del descanso en Guadalajara. Y hoy López Jiménez ha ofrecido todo un recital de decisiones en la última media hora de partido que desquiciaría a cualquiera con células vivas dentro. Pero los de Fran Beltrán han respondido a cada una de ellas con un aplomo que hace algo más de un mes, por ejemplo, no tenían.

Desde el 79 y hasta el 108, el partido lo ha jugado más el catalán David López Jiménez que Pontevedra y Mérida. Todo empezó con una contra del cuadro gallego que acabó con penalti y roja directa a Vergés, revisada en el VAR durante seis minutos. El penalti lo acabó parando Csenterics y despejando Pareja. Pero en otra revisión de otros seis minutos, el colegiado decidió que el central evitaba el gol con la mano, aunque el cuero viniera rechazado por la pierna. Y tras decidir un añadido de 16 minutos, el árbitro señaló una falta peligrosísima en la frontal del área emeritense casi en el 108.

PONTEVEDRA Marqueta; Garay (Luisao, min. 90), Juanra (Alain Ribeiro, min. 50), Montoro; Vidorreta, Brais Abelenda; Yelko Pino (Eimil García, min. 70), Álex González (Tiago, min. 70), Cuesta; Álex Compa y Joao Resende (Selma, min. 70). 1 - 1 MÉRIDA Csenterics; Jacobo Martí, Javi Domínguez, Luis Pareja (Felipe Alfonso, min. 90), Vergés; Gaizka (Rui Gomes, min. 60), Martín Solar, Dibrani (Beneit, min. 46); Doncel (Areso, min. 90), Chiqui (Artola, min. 90) y Álvaro García. GOLES 1-0: Álex Compa, min. 33. 1-1: Javi Domínguez, min. 67.

ÁRBITRO David López Jiménez, del comité catalán. Expulsó con roja directa al emeritense Vergés y además amonestó con amarilla al propio Vergés, Doncel, Gaizka, Luis Pareja, Javi Domínguez y Beneit. Y por parte de los gallegos fueron amonestados Yelko Pino, Abelenda y Alain Ribeiro.

INCIDENCIAS Alrededor de 2.500 espectadores en Pasarón.

El Mérida se queja de que el agarrón de Vergés es menos intenso y claro que uno sobre Álvaro García al filo del descanso, que López Jiménez fue a ver al monitor y decidió no castigar con penalti a favor del Mérida. (De hecho, la jugada de Vergés atiende más a un forcejeo que a una falta sancionada con penalti y expulsión). El Mérida se queja de que la mano de Pareja en el segundo penalti viene tras rebotarle el balón en la propia pierna del central. Y el Mérida se queja de que la última falta del partido llega más de un minuto después del tiempo que el colegiado decide descontar, contando ya con los cambios en el añadido.

Con uno menos y dos penaltis en contra salvados, al Mérida no le quedó otra que sufrir en el último cuarto de hora. Así que no le sabe nada mal el empate final, más si cabe escuchando el discurso de Fran Beltrán a su plantilla antes de retirarse a vestuarios, en pleno césped de Pasarón. «¡Lo estoy flipando con vosotros!», le gritó, entre otras cosas, al corro. Porque no se mereció el equipo emeritense venirse de vacío de Pontevedra. Antes de ese tramo final, el equipo se mostró serio, competitivo y valiente, con sus ocasiones tanto para adelantarse primero como para empatar después.

San Csenterics

Con Gaizka por Beneit en la base de la jugada y Dibrani por Areso en la mediapunta, el Mérida salió valiente y mejor que su rival al partido. Pero a partir de la media hora, los gallegos comenzaron a girar el partido y, en un córner mal defendido, Compa adelantaba a los suyos de cabeza. Antes del descanso, el Pontevedra pidió VAR por un agarrón en el área del Mérida y, dos minutos después, fue el Mérida el que pidió el VAR por un agarrón en el área del Pontevedra. Pero el colegiado decidió desechar las dos peticiones.

Tras el descanso, ya con Beneit sobre el campo, los emeritenses buscaron con más ahínco el empate. Más si cabe con la entrada de Rui en la mediapunta por Gaizka en el 60. Ya antes del empate de Javi Domínguez, el Mérida estaba rondando el gol en las botas y la cabeza de Martín Solar. Pero tuvo que ser en otra jugada a balón parado, tras una comba espectacular de Chiqui (ovacionado por su ex aficionados cuando fue sustituido), cuando Javi Domínguez impactó para batir a Marqueta y hacer justicia en el marcador.

A partir de ahí, el Mérida siguió con su idea. Lo que le costó dos contras peligrosas por la banda de Jacobo, que atacaba como un interior más. En la primera, Csenterics sacó una grandiosa manopla que evitó el 2-1 y, en la segunda, el colegiado decidió expulsar a Vergés y pitarle penalti. La primera pena máxima se la paró Csenterics a Selma y la segunda, se estrelló en el larguero. Así que a partir de ahí, con Beneit en la izquierda y Martín Solar abarcando todo el medio, el Mérida se dedicó a competir… y a morderse la lengua.