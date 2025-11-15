HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 15 de noviembre, en Extremadura?
Javi Domínguez celebra el gol del empate en Pasarón. MÉRIDA AD
Primera RFEF

El Mérida le saca un punto a López Jiménez

A falta de media hora por jugarse, el colegiado catalán expulsó con roja directa a Vergés y señaló dos penaltis en contra de los emeritenses

R. P.

Mérida

Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:04

Un partido más, el Mérida tuvo que sobreponerse a las interpretaciones en contra de un colegiado. Hace tres semanas, Manrique Antequera logró desconectarle en su ... partido ante la Ponferradina con aquel gol anulado a Dibrani por fuera de juego posicional de Chiqui. Hace dos, Bárcenas Torres entendió que Javi Lancho debía ser expulsado por un manotazo antes del descanso en Guadalajara. Y hoy López Jiménez ha ofrecido todo un recital de decisiones en la última media hora de partido que desquiciaría a cualquiera con células vivas dentro. Pero los de Fran Beltrán han respondido a cada una de ellas con un aplomo que hace algo más de un mes, por ejemplo, no tenían.

