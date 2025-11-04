El Mérida se retrotrae 30 años

R. P. Mérida Martes, 4 de noviembre 2025, 22:26 Comenta Compartir

Al final fue en el patio del Ayuntamiento, por la lluvia, y no donde se celebró aquel histórico ascenso de hace 30 años. Lo logró el Mérida con una camiseta roja inigualable… hasta hoy.

La tercera equipación, que estrenará en casa este domingo ante el Real Madrid Castilla, será roja, y sólo difiere de aquella por la publicidad en el pecho y el costado.

El resto emula los mismos detalles, pantalones y medias negras incluidos. «Queríamos hacer un homenaje a ese goleador y a ese presidente que subieron al club a Primera», se dirigió Alejandro Pérez a Crescencio Cuéllar y Pepe Fouto, que asistieron a la presentación.

La camiseta, ya a la venta, cuesta 70 euros.