HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La plantilla del Mérida entrenando en el campo de la Federación. J. M. Romero
Primera RFEF

El Mérida renueva la concesión del campo de la Federación hasta 2040

A principios de octubre la plantilla empezó a entrenarse en las instalaciones tras los trabajos de mejora iniciados en junio

R. H.

Badajoz

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:10

Comenta

La Asociación Deportiva Mérida y la Real Federación Extremeña de Fútbol (RFEx) renuevan el acuerdo de concesión de los Campos de la Federación 'Miguel Patón' ... hasta el año 2040.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mujer que fue arrollada por un caballo en Arroyo de la Luz reclama 1,3 millones al Ayuntamiento
  2. 2 Osuna acompaña a Gallardo en la lista de la Asamblea, en una candidatura del PSOE muy renovada para el 21-D
  3. 3 El Faro anuncia nueva apertura: una de las tiendas de juguetes más conocidas de Badajoz regresa por Navidad
  4. 4 Suspendido el Mercado Medieval de Cáceres
  5. 5

    Educación suma una decena de llamamientos urgentes ante la dificultad para cubrir vacantes
  6. 6 De la calma de un pueblo a conquistar pasarelas: así es el diseñador extremeño Rubén Murga
  7. 7 Los cuatro detenidos en Navalmoral estafaban presuntamente en el seno de una entidad religiosa
  8. 8 «Por muy pequeño que sea tu gallinero, hay que tomar conciencia contra la gripe aviar»
  9. 9 Así se ha visto la aurora boreal sobre Extremadura: un espectáculo histórico en el cielo
  10. 10

    La Junta de Extremadura inicia los proyectos para 427 viviendas públicas en cinco ciudades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Mérida renueva la concesión del campo de la Federación hasta 2040

El Mérida renueva la concesión del campo de la Federación hasta 2040