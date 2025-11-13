El Mérida renueva la concesión del campo de la Federación hasta 2040

La Asociación Deportiva Mérida y la Real Federación Extremeña de Fútbol (RFEx) renuevan el acuerdo de concesión de los Campos de la Federación 'Miguel Patón' ... hasta el año 2040.

Según recoge el club romano en una nota de prensa remetida a los medios, «se trata de un acuerdo histórico para nuestra entidad que nos permitirá continuar creciendo, profesionalizando y mejorando las instalaciones como se viene realizando en las últimas temporadas».

El Mérida agradeció en su escrito al ente federativo «las facilidades mostradas para llevar a cabo este acuerdo histórico».

A principios del mes de octubre, la plantilla pudo por fin trasladarse al campo de entrenamiento con varias semanas de demora respecto a los plazos previstos. Los trabajos comenzaron en junio y la idea era que en la primera semana de agosto ya estuviera operativo, pero se optó por la prudencia para no castigar el césped natural sembrado y que enraizara completamente.

Después de que se acometieran diversas mejoras para acondicionar las instalaciones, la idea era que paulatinamente el equipo pudiera ir instalando su centro de operaciones en dicho campo.

Royalverd, la empresa encargada del mantenimiento del terreno de juego del Romano, también realiza las labores de cuidado del nuevo campo de entrenamiento de la Federación, feudo del filial en Primera Extremeña los fines de semana.