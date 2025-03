El Mérida remonta y confirma su momento de forma excepcional

Juanma Barrero: «Nos hemos llevado tres puntos muy muy valiosos»

El Mérida salió de Bahía Sur con tres puntos tras una gran remontada y Juanma Barrero acabó el partido muy contento por cómo su equipo dominó la primera mitad y cómo supo sufrir en los momentos más complicados para poder sumar tres puntos en Bahía Sur.

El técnico del Mérida admitió tras el choque que la victoria es muy valiosa por cómo se consiguió, por el equipo que estaba de rival y por el escenario. «»Nos hemos llevado tres puntos muy muy valiosos. No sé si merecidos o no, pero muy trabajados contra un grandísimo equipo», sentenció Juanma Barrero.

El entrenador le dio valor al juego desplegado por sus jugadores en la primera parte, que fue de lo mejor de la temporada, aunque lamentó que no se tradujese en goles para poner a su equipo por delante. «Hemos hecho una primera parte muy muy buena, muy completa. Hemos conseguido desactivar a sus dos mediocentros y que no apareciesen Rubén o Ilyas para que pudiesen girar y ser peligrosos. La primera media hora me ha encantado, pero no hemos tenido premio», apunto el técnico emeritense.