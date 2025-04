El Mérida quiere visitar el Romano

Lejos del Romano, el Mérida de Juanma Barrero estaría a un punto del playoff de ascenso. En el Romano, en cambio, sería penúltimo en la ... clasificación. «Sí… tenemos que hacernos más fuertes en casa», reconoce el técnico emeritense. Porque, como visitantes, solamente Alcorcón, Celta B, Castilla, Córdoba y Deportivo han sumado más puntos que los romanos… pero es que, como local, es uno de los que menos puntos ha conseguido. Dato muy paradójico para un equipo cuyo objetivo es salvar la categoría.

Si el Mérida ganara los seis partidos que le quedan por jugar ante su público, estaría salvado más que de sobra… pero habría que ganarlos. Y eso no empieza por superar esta tarde al Talavera sino por convencer y convencerse de que el camino es otro. Concretamente en ser el mismo equipo que juega lejos del Romano. «Es mi trabajo convencer al futbolista que no debe sentir vergüenza por no tener el balón», reflexiona Juanma Barrero cuestionado por el asunto.

«A ver… tengo que convencerlos de que no hay que tener vergüenza por no tener el balón y estar bien colocados para que, cuando llegue el momento de recuperar, transitar bien. Robar y convertirnos en ese equipo atrevido, que juega a muy pocos toques, dinámico y rompiendo por fuera. Fuera de casa hemos tenido partidos en los que no hemos tenido el balón y hemos vivido de estar muy ordenados atrás y transitar… y eso, en casa, también tiene que ser una parte importante de nuestro juego».

- ¿Y también hay que convencer de eso a la afición?

- La afición, como el futbolista, lo que quiere es ganar. Y sin eso no vamos a poder ganar. Marcaremos un gol, nos empatarán, luego marcaremos dos más, nos volverán a empatar… y así no es. Tenemos que ser un bloque. No creo que a la afición no le guste que su equipo esté bien ordenado y que entienda los momentos en los que tiene que ir a presionar. Y esa intensidad se acentúa más cuando las líneas están juntas y los esfuerzos de uno se compensa con los de otros. ¿Qué a la afición no le gusta estar así todo el partido? Ni a mí ni a los futbolistas tampoco. Pero en fases del partido será necesario.

MÉRIDA – TALAVERA Mérida AD: Palomares; Felipe Alfonso, Bonaque, Nacho González, Diego Parras; Acosta, Meléndez, David Larrubia, Akito; Nando Copete y Lolo Pla.

CF Talavera: Biel Ribas; Parra, Morante, Dani Ramos, Brau; Lassina, Reguera, Javi Bueno, Zanelli, Edu Gallardo; y Escudero.

Árbitro: Germán Cid Camacho, del comité castellano leonés.

Estadio y hora: Romano José Fouto (18.00).

Y más sin delanteros posicionales como Carlos Cinta o Chuma, dos de las bajas importantes que se unen a las de Sandoval, Álvaro Ramón y De la Víbora. A expensas de si Lolo Pla será titular o saldrá en la segunda mitad, porque también ha arrastrado molestias durante la semana, Larrubia, Dani Lorenzo, Akito y Nando Copete serán los encargados de responsabilizarse del gol. «Tendremos que buscar los goles de otra forma para romper una mala racha en casa, porque últimamente nos está costando ganar y tener regularidad ante nuestra gente», reconoce el técnico romano.

El partido es importantísimo porque, aparte de la racha como local del Mérida, su rival de este domingo es directo, viene muy necesitado de puntos (uno de los últimos doce puntos) y arrastra muchas y vitales bajas: Álvaro Juan, Rementería, Buenacasa son bajas, Brau, Dani Ramos y Edu Gallardo serias dudas y los nuevos fichajes Sito Riera y Salanovic, altas. «Ya es habitual en nosotros desde que llegué, pero tenemos que sumar de tres en tres porque tenemos que recuperar una desventaja, ahora mismo, de seis puntos», recuerda su técnico, Pedro Díaz.

«Son un equipo prácticamente nuevo, por jugadores y entrenador. Ahora presionan muy alto, son valientes y en los partidos atrevidos que plantean, salen ocasiones tanto para un lado como para el otro», analiza Juanma Barrero, que este domingo espera, más que nunca, que su equipo visite el estadio Romano.