El Mérida quiere aún más en El Palmar

¿Qué es lo que quiere un equipo que, en la primera jornada, jugó muy bien y ganó? Pues más, como querría cualquiera.

Si bien ... el Mérida se conformaría con, al menos, repetirlo. «La exigencia y la idea es hacer lo mismo» refuerza Rai. «Es la forma de jugar que yo quiero. Aunque es verdad que el rival y el campo, por las dimensiones del terreno de juego, serán diferentes. Ellos jugarán ante su gente, con el plus de su estreno como local… pero por eso no vamos a cambiar. Tenemos las ideas muy firmes y claras, aunque luego veremos cómo se desarrolla el partido y cómo nos adaptamos nosotros».

De entrada, el propio entrenador del Mérida confirmó en la previa que habrá un cambio respecto al 'once' que salió de inicio hace siete días ante el Linares. «Aunque ya les he dicho a ellos que los que jueguen en la segunda parte seguramente sean más importantes que los que jueguen en la primera. Al final trataremos de ajustar piezas, no solo para el inicio, sino también para los últimos 30 o 40 minutos de partido, porque los cambios a estas alturas de temporada son muy importantes».

Ese cambio en la alineación, probablemente, será la entrada de Luis Acosta en la medular. «Acosta es una pieza muy importante juegue los minutos que juegue». Así que tendrá que salir o Ismael Gutiérrez, o Beneit, o Escardó… o incluso Busi (porque Beneit también puede caer a banda). El resto serán los mismos que en el debut, incluyendo a José Andrés en la portería. (Este viernes la dirección deportiva emeritense cerró el fichaje del guardameta del filial del Tenerife, Víctor Méndez, para cederlo al Don Álvaro).

Atlético Sanluqueño-Mérida AD Atlético Sanluqueño Juan Flere; Coke, Cortijo, Joan Rojas, Viti; Cordero, Joaquín, Álvaro Bastida; Kike Carrasco, Mwepu y Airam Cabrera.

Mérida AD José Andrés; Felipe Alfonso, Bonaque, Tomás Bourdal, Raúl Prada; Luis Acosta, Ismael Gutiérrez, Beneit, Escardó, Sandoval; y Chuma.

Árbitro Muñoz Piedra, del comité madrileño.

Estadio y hora El Palmar (20.30).

Sólo el alta de Acosta y las mismas bajas que en la primera jornada. El club espera que Akito llegue ya la semana que viene; que Elejalde pueda tener minutos ante el Melilla dentro de ocho días; que Diego Parras, con una microrrotura en el abductor, pudiera estar también para el partido de la tercera jornada, aunque sin forzar; y que Palomares, que le darán presumiblemente el alta el día 11, esté disponible para Algeciras. En total, viajarán a Sanlúcar en el día 20 jugadores convocados.

Un recién ascendido

En Sanlúcar, a la espera de si regresa o no finalmente el hijo pródigo, Nolito, espera un recién ascendido que perdió el primer partido de Liga y que ha incorporado hasta tres jugadores en estos últimos días de mercado: los futbolistas cedidos por el Cádiz Raúl Pereira (defensa) y Álvaro Bastida (mediocampista) y el extremo marroquí cedido por el Barcelona Zacarías Ghailán Abdelkader. Además, en la plantilla dirigida por Antonio Iriondo, destacan el ex emeritense Nacho Goma (seria duda por lesión), el almendralejense Kike Carrasco, el goleador Airam Cabrera y uno de los dueños del club, Coke Andújar (junto a Juan Cala).

«Me gustó la primera parte que hicieron en Alcoy», los analiza Rai. «En un campo, además, en malas condiciones. Ya en la segunda mitad sufrieron a balón parado. Pero es un equipo con buen trato de balón, típico de los equipos de Iriondo, que te atraen sacando la jugada limpia desde atrás para luego partirte y ser verticales de cara a portería». Hace seis días, en Alcoy, el Atlético Sanluqueño, que empezó ganando con un gol de Kike Carrasco, terminó perdiendo 3-1.

«Nosotros tenemos que reforzar las cosas que hicimos bien el otro día y hacer hincapié en las que no hicimos tan bien, porque con muy poco nos crearon dos ocasiones de goles. Que los jugadores no se vengan arriba tras lo del otro día porque este partido será diferente». O sea que sí, el Mérida quiere más en El Palmar.