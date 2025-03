El Mérida quiere coronar otro ochomil

Fue a San Fernando tras su primera semana de tres partidos y remontó para ganar. Fue a Ferrol soñando con un empate y no se ... trajo los tres puntos por un penalti mal pitado. Fue a Fuenlabrada con bajas muy sensibles y 'tocadito' tras la derrota en el Romano ante el Rayo Majadahonda y ganó a un recién descendido de Segunda. Y fue a Córdoba a ver qué pasaba y ganó en el estadio más complicado de la categoría.

«Hemos ido a sitios más difíciles en peores condiciones, ¡en peores condiciones y sitios más difíciles, y...!». Y el equipo respondió, se le entendió decir a Juanma Barrero en esos puntos suspensivos en la previa del viernes. «A pelear, sin excusas, para adelante y hasta donde nos dé. Que nadie nos reproche nada, que es lo que tenemos que hacer en cada partido: dar todo, no dejar nada y hasta donde nos llegue. Ese es nuestro espíritu y mentalidad. A partir de ahí, en un partido pueden pasar mil cosas». Coronar otro ochomil es lo que busca el conjunto emeritense.

Porque el Mérida visita a la Cultural en el mejor momento en años del cuadro leonés, que persigue la cuarta victoria consecutiva en casa y meterse en playoff de ascenso esta misma jornada. Encima, Juanma Barrero viajó ayer con tan solo dieciséis futbolistas del primer equipo ante las bajas por lesión de Sandoval, Nando Copete y Kamal y las salidas de Artiles, Llácer y Garay. Completaron la convocatoria de dieciocho los jugadores del filial Konate y Aitor Merino.

Cinta y Akito

El 'once' le sale por tanto solo. En principio con el regreso a la titularidad de los tocados Akito y Cinta. Para ayudar en la segunda parte quedarán Viñuela, Busi, Diego Parras y Erik Ruiz. «Carlos Cinta todavía tiene algunas pequeñas molestias en algunas acciones, pero ha completado la semana entera de entrenamientos. Y Akito no se ha vuelto a quejar de lo suyo, aunque aún no está al cien por cien. Aún así, los dos son alineables desde el inicio», explica el técnico emeritense. Por su parte, Eduardo Docampo, técnico de los leoneses, recupera a Tarsi y mantiene la duda hasta última hora del lateral Saúl González, el ex del Extremadura.

«A mí lo que me gustaría es tener más acierto de cara a gol, que no fallemos tantas ocasiones», pidió el entrenador local en la previa de este duelo inédito. «Cuantas menos ocasiones necesitemos para ganar, mejor nos irá. Pero no ha habido cambios sustanciales respecto al inicio de temporada, tal vez que hemos dado un paso adelante en confianza. El buen momento es consecuencia del proceso». Deberá tener cuidado el Mérida con el arranque del partido, al que le mete mucha intensidad la Cultu, sobre todo en casa, y en las jugadas a balón parado, porque es uno de los equipos con mejor efectividad de la categoría en las últimas temporadas.

Tras perder con el líder Alcorcón la semana pasada, el Mérida no quiere cerrar la primera vuelta tal y como la comenzó: perdiendo dos partidos seguidos. No obstante, pase lo que pase en el Reino de León este mediodía, Juanma Barrero tiene claro el mensaje a sus jugadores a eso de las 14.00 horas: «Pase lo que pase el equipo ha firmado una primer a vuelta bastante buena y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para que la segunda vuelta pueda ser igual o mejor». Coronar otro ochomil y que pase enero lo antes posible, porque a final de mes el equipo tendrá tres nuevos jugadores más y recuperará encima a Nando Copete y Kamal. Hasta entonces: «A pelear, sin excusas, para adelante y hasta donde nos dé».