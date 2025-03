El Mérida se queda a medias

El último minuto del tiempo reglamentario fue cruel con el Mérida. El gol de Iker Bravo en el 89 empañó el gran partido que hizo ... el conjunto romano. Los de Juanma Barrero fueron mejores que el rival, pero se quedaron con la miel en los labios después de haber mandado tanto en el marcador como en el electrónico prácticamente durante todo el partido.

Un punto que sabe a poco por lo visto sobre el césped y por cómo se escapó la victoria, pero que permite al Mérida sumar su quinta jornada sin perder y fuera de los puestos de descenso. Los romanos fueron el equipo de estas últimas semanas, intenso, aguerrido y que llevaba el partido a su terreno ante la impotencia del rival.

El primer gol lo metió la grada del Romano. La mejor entrada de la temporada se hizo notar desde antes de empezar el choque. La Preferencia y la Tribuna estaban llenas y el Fondo Norte lucía un tercio del aforo completo. Eso, sumado a que la afición llegó con ganas de animar, de apoyar al equipo, hizo que el partido cumpliese con las expectativas creadas desde el primer minuto de juego.

Y el equipo sobre el terreno de juego respondió al aura que se había instalado en el Romano con un inicio bueno. La intensidad era máxima mientras los de Juanma Barrero intentaban robar el esférico lo más cerca posible de la meta de De Luis. Ese plan de juego le estaba saliendo bien al Mérida, pero el Castilla es un equipo repleto de calidad que no necesita estar dominando el encuentro para crear ocasiones claras de gol.

Arribas, el más talentoso de los pupilos de Raúl González, se encargó de helar por un segundo al Romano. El centro del mediapunta fue exquisito para que Álvaro Rodríguez pudiese rematar en una posición clarísima y cercana a Javi Montoya, pero el remate del delantero fue a las manos del cancerbero local. La oportunidad fue más que clara.

Esa ocasión pareció crear envidia en un Mérida que se fue a por el tanto y lo consiguió. En una contra la tuvo Carlos Cinta, pero su remate fue repelido por un defensa para el saque de esquina. Y en esa, llegó el gol. Nacho González está completando una temporada espectacular y la engrandeció con dos acciones que dejaron al Mérida por delante en el electrónico.

Lo primero que llegó del central romano fue el gol. El centro de Larrubia desde el córner llegó al segundo palo donde Nacho tuvo que rematar dos veces para batir a De Luis. El gol llevó el éxtasis a las gradas y al 'verde'. Hacía mucho tiempo que un tanto no se celebraba así en el Estadio Romano.

Pero la exhibición de Nacho González no se frenó ahí. El Castilla volvió a tener el tanto en una jugada en la que Bonaque no pudo despejar y que siguió con Álvaro Rodríguez quedándose prácticamente solo ante Montoya. Pero Nacho es mucho Nacho. El central llegó donde parecía que no se podía llegar tras tirarse en plancha como si la vida le fuese en ello para despejar un disparo que se colaba en la portería. Esos minutos de excelencia sirven de muestra para lo que está siendo este inicio de temporada de Nacho.

Después del tanto no dejaron de pasar cosas hasta el descanso. El Castilla se hizo con el control del juego y empezó a vivir en el terreno de juego del Mérida, pero el Mérida no dejó por eso de crear peligro. Es más, tuvo una clarísima para ampliar el marcador, pero De Luis voló para atajar un chut de Copete que se colaba en la red. El Castilla también quiso su cuota de protagonismo e incluso marcó el empate por medio de Álvaro Rodríguez, pero el juez de línea anuló el gol por fuera de juego.

En la segunda parte la demostración de equipo con mayúsculas del Mérida fue para grabar y ponerlo en bucle en días grises. Los jugadores compitieron, bregaron y dominaron a un Castilla que buscaba el empate. Y todo eso aderezado con una grada entregada con los suyos. El combo fue explosivo, pero sin premio.

El Mérida acabó mejor y mereció ampliar la ventaja. Lo pudo hacer en uno de los múltiples saques de esquina, pero un defensa madridista sacó el gol sobre la línea tras un remate de Felipe Alfonso. Pero entonces llegó el último minuto y el gol de Iker Bravo. La defensa del Mérida no achicó a tiempo y el joven delantero se quedó solo ante Javi Montoya para batirle por debajo de las piernas y echar un jarro de agua fría sobre las gradas del Romano.