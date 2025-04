El Mérida se queda a un gol de la Copa

Cuando marcó el Fuenlabrada el 2-1 en el 77', el Mérida empezó a merecerlo algo menos. Como suena. Toda la segunda parte controlando el ... partido, alejando al rival del área de Palomares, jugando la mayoría de los minutos en campo del Rayo Majadahonda, amagando con el gol… pero fue enterarse que un tanto le metía en Copa y empezó a agarrotarse. A partir de ahí, sólo una jugada desequilibrante de David Larrubia que acabó en córner y nada más. La entrada de Lolo Pla y Carlos Cinta para romper el partido fue contrarrestada por la inteligencia de los madrileños para enfriar el juego.

Y así, con el Rayo celebrando la salvación y el Mérida relamiéndose en su impotencia, acabó una temporada inolvidable para los romanos. Le faltó la guinda, sí… pero el pastel le ha salido igual de rico. Y es que, tal vez, esa guinda empezó a perderla en la primera parte. Públicamente no se ha cansado de airear que quería la Copa, pero en los primeros 45 minutos no peleó por ella tanto como sí lo hizo por la salvación y el playoff de ascenso en jornadas anteriores. Parecía como que sí, pero tras el empate hace dos semanas en Alcorcón el equipo se ha dejado llevar. Compitiendo, pero sin el punto de intensidad necesario para doblegar a sus rivales.

Y eso que en la primera jugada del partido el Mérida le metió toda la presión del mundo a Unionistas con el gol de Chuma. Salió el cuadro emeritense combinando desde atrás y trasladó la jugada hasta la banda derecha, donde Nando Copete se sacó un centro medido al corazón del área pequeña para que Chuma, en el 3', embocara a gol. Pero desde ahí y hasta el descanso, el Mérida se vio arrollado por la necesidad del Rayo Majadahonda.

Le costó reponerse del tanto inicial del Mérida, pero paulatinamente los majariegos empezaron a encajonarle en las inmediaciones de su área. Y entre la intensidad madrileña y la relajación emeritense, la primera parte fue un ida constante hacia la meta de Palomares. Iriondo tiró desde la frontal del área por encima del larguero en el 12', a Néstor Albiach se le escapó el disparo por poco en el 13', Palomares le sacó un mano a mano a Nando en el 27' y la defensa el gol a De Iriondo en el rechace de esa jugada segundos después, Palomares volvió a lucirse en un tiro cruzado otra vez de Néstor Albiach en el 32'…

Rayo Majadahonda Lucho; Pelayo, Ofoli, Casado, Iván Rodríguez (Héctor González, 59'); Mario García, De Iriondo (Ozkoidi, 74'), Néstor Albiach (Aldalur, 85'), David Rodríguez, Rubi (Mestanza, 85') y Nando (Zozulya, 74'. Cueva 1 - 1 Mérida Palomares; Felipe Alfonso (Diego Parras, 52'), Bonaque, Nacho González, Álvaro Ramón (Lolo Pla, 82'); Meléndez (Carlos Cinta, 82'), Dani Lorenzo (Kamal, 64'), Sandoval, Busi, Nando Copete (David Larrubia, 64'); y Chuma. Goles 0-1, Min. 3: Chuma. 1-1, Min. 44: Rubén Torres.. 93.

Árbitro Sergio Usón Rosel, del comité aragonés. Amonestó a los madrileños De Iriondo, Rubén Torres, Mario García, David Rodríguez y Lucho y al emeritense Nacho González.

Incidencias Alrededor de 2.000 espectadores en el Cerro del Espino.

Hasta que al filo del descanso, en un ataque del Mérida donde Sandoval se embarulló entre tres rivales, el Rayo aprovechó la superioridad numérica en la contra para batir desde la frontal del área grande a Palomares sin que éste pudiese responder como antaño. Colocó Rubi el cuero, dio en el palo y se adentró en la red. Era lo más justo, viendo que Néstor Albiach había tirado a puerta en la primera parte él solito las mismas veces que todo el Mérida junto.

Mejoría tras el descanso

Pero tras el paso por los vestuarios, el Mérida se dio cuenta que el resultado y la imagen no le estaban valiendo, el Rayo comparó marcadores y entendió que el empate le salvaba y el partido dio un giro de guión. Meléndez y Dani Lorenzo se hicieron con el control del juego y aunque el dominio no se tradujo en ocasiones claras de gol, Palomares se convirtió en un espectador más del Cerro del Espino.

Después de dos disparos tímidos pero entre palos de Sandoval y Dani Lorenzo, Felipe Alfonso se rompió y tuvo que dejar su lateral derecho a Diego Parras. No influyó mucho el cambio porque el Mérida siguió masticando igual el partido. Todo lo que buscó el Rayo Majadahonda en la primera parte empezó a buscarlo el Mérida en la segunda y todo lo que parecía no querer el Mérida en la primera empezó ahora a no quererlo el Rayo en la segunda.

Pero entonces marcó el 2-1 el Fuenlabrada a Unionistas y cuando parecía que sí, con esa jugada individual de Larrubia, empezó a ser que no. A falta de doce minutos entraron Carlos Cinta y Lolo Pla y el equipo no jugó para que los siete con los que atacaba lucieran: no había nadie capaz de servirles de balones.

Y así se acabó una de las temporadas más felices de los últimos años: sin guinda…, pero saciado.