El Mérida se queda sin doce goles

Dos goles de Bonaque de penalti, uno de Sandoval a la contra y otro de Carlos Cinta al capturar un mal despeje del portero. Esos ... son los cuatro goles que ha celebrado el Mérida en todo lo que llevamos de 2023. Desde los primeros minutos del derbi, y sobre todo durante la segunda mitad, no paró Juanma Barrero de darse la vuelta hacia su banquillo para juntar el índice y el pulgar y gritarles: «¡Esto! ¡Esto es lo que nos está faltando para atinar con el gol!».

En catorce partidos desde el primer tanto ante Unionistas y hasta el de Viñuela en Córdoba, el Mérida ha anotado 20 goles. Ahora, sin embargo, sólo suma cuatro en los últimos nueve encuentros. «Si no afinamos en el último pase y en el último disparo, no nos merecemos más de lo que consigamos. Porque acertar es una faceta del juego, como lo es defender, tener el balón y otras muchas más. Si no dominas eso… Así que tenemos que afinar porque, si no lo hacemos, esto es lo que hay», se explicó Juanma Barrero todavía desde las postrimerías de la cita del Nuevo Vivero.

«Yo presentía, sentía durante el partido, que nos faltaba hilar un poquito más para que llegase la ocasión y el gol. Daros cuenta que el empate llega en la jugada más sucia de todas las que hicimos. Porque habíamos tenido antes y después ocasiones más claras para decidir bastante mejor, pero…». Al problema de puntería se le suma esta semana otro igual de preocupante: los dos máximos goleadores del equipo, Carlos Cinta y Dani Sandoval, se perderán la visita del Talavera este domingo (18.00 horas) por acumulación de amarillas. Ambos vieron la quinta el pasado sábado en Badajoz.

El canterano emeritense suma siete tantos, por los cinco que ha hecho el extremo asturiano. Los próximos en la lista de goleadores son los dos centrales titulares, Bonaque (con tres) y Nacho González (con dos), porque el tercer arma más peligrosa del equipo emeritense son los remates a balón parado y centros laterales. Necesitará el equipo del olfato de David Larrubia (con dos goles hasta el momento) y, sobre todo, de los puntas Chuma, Nando Copete, Akito y Lolo Pla.

Así que, a la espera del apunte personal de Juanma Barrero en la próxima alineación, las dos opciones del cuerpo técnico romano son: Akito por Sandoval, bien en izquierda o por detrás del punta (con el regreso de Nando Copete), y Chuma sustituyendo a Carlos Cinta o la titularidad de Dani Lorenzo en banda y juntar a Nando Copete y Chuma o Pla en punta de ataque. Porque, salvo recuperación express de Álvaro Ramón, el resto del 'once' será el mismo que hace unos días en el Nuevo Vivero.

Mejorar el ambiente

Durante toda la primera vuelta, el Mérida o bien jugó el sábado por la tarde o bien el domingo por la mañana. Hecho que no gustó demasiado a la afición emeritense, acostumbrada siempre al fútbol del domingo por la tarde. Sin embargo, desde que estrenó franja con el inicio de la segunda vuelta (San Fernando, Sanse, Linense y Celta B), las peores entradas de la temporada se están registrando precisamente en estos últimos partidos, que se están celebrando el domingo por la tarde. Por eso el club ha vuelto a tirar de promociones para acercarse a la cifra de los 3.000 espectadores.

La primera: todos los abonados podrán sacar cuantas entradas deseen al precio de 9 euros en tribuna, 7 euros en preferencia y 5 euros en fondo sur. Porque los precios de las entradas para no abonados seguirán siendo los mismos que desde el principio de temporada: 18, 14 y 10 euros.

Y la segunda: para celebrar este 8 de marzo el Día de la Mujer, el club lanza dos opciones sólo para este miércoles. Las mujeres podrán sacar cuantas entradas quieran en preferencia al precio de 5 euros y, con bufanda incluida, al precio de 15 euros.