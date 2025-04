El Mérida, sin prisas, pero sin pausa

No es lo mismo encarar un desplazamiento ante un rival directo con un colchón de +6 tras el triunfo de la última jornada, que hacerlo ... tras seis partidos sin ganar y el runrún aún en la cabeza por la crisis de resultados. No es lo mismo. El Mérida ha viajado a Salamanca a por los tres puntos, pero sin prisas por conseguirlos ni con las urgencias de que un empate sea malo.

«No obstante –avisa Juanma Barrero–, el equipo se tiene que acostumbrar a jugar partidos de tensión. Las Ligas son un embudo: al principio todos jugamos alegres. 'Si perdemos, no pasa nada', nos decimos, 'queda mucha Liga'. Pero al final, tanto por arriba como por abajo, todos vamos a jugar partidos donde el hilo del embudo es muy fino. Y los jugadores se tienen que acostumbrar a jugar ese tipo de partidos, con una tensión máxima porque la situación ya no tiene arreglo más adelante. Hay que saber jugar así para aprender a no atenazarnos en exceso, jugar más sueltos y confiar en uno mismo y en el equipo».

Un equipo que viaja con inconvenientes importantes. Al sancionado Nacho González y al lesionado Carlos Cinta se le unen Akito y Dani Lorenzo. El japonés sufrió un esguince en el último partido ante el Linense que le ha impedido entrenar en toda la semana y el malagueño tiene unas molestias en el cuádriceps. «Pero teníamos pensado darle un poco de descanso esta semana porque venía de no jugar mucho y aquí lo estaba jugando todo. Acababa los partidos con algunas dolencias y muy cansado físicamente y queríamos descargarlo. No descartándolo de todo, pero sí de inicio. Con estas molestias que tiene ahora no correremos riesgos y lo sacaremos de la convocatoria», explica el técnico del Mérida, que sí recupera a Kamal y a un bus de aficionados emeritenses que se desplazarán para apoyar al equipo.

Unionistas-Mérida Unionistas: Salva de la Cruz; Alfredo Pedraza, Ramiro, Blázquez, Jon Rojo; Óscar Sanz, Borja Díaz, Nespral, Beneit; Chapela y Carlos de la Nava.

Mérida: Palomares; Felipe Alfonso, Erik Ruiz, Bonaque, Álvaro Ramón; Acosta, Meléndez, David Larrubia, Sandoval; Nando Copete y Chuma.

Árbitro: Alberto Gómez Lameiro, del comité gallego.

Estadio y hora: Reina Sofía, 19.00.

Así que el 'once' titular saldría algo más fácil. Erik Ruiz acompañará a Bonaque en el eje de la zaga, Meléndez volverá a la medular con Acosta, Sandoval será intocable en banda izquierda y Nando Copete volverá a acompañar a Chuma en punta de ataque. Solo falta por despejar la duda de la portería. «Que Javi y Juan entrenen y luego ya decidiré yo. No hay titular fijo en ningún sitio. Que paren, que dejen la portería a cero y la decisión final será mía».

Enfrente aguarda un equipo que es mucho mejor en su campo que en el de los otros. El Unionistas, tres puntos por debajo en la tabla, suma dos puntos de los últimos doce: dos derrotas a domicilio ante Rayo y Linares y dos empates en casa ante Algeciras y Córdoba. «Después de su imagen en Linares la semana pasada (en 34 minutos perdía 4-0), le van a imprimir mucho ritmo y presión a los primeros minutos de partido. Tendremos que estar preparados para ello, igualando en intensidad y agresividad en duelos. No nos puede sorprender su salida», avisa Juanma Barrero.

«Unionistas es un equipo que en su casa se transforma. Los resultados así lo dicen. Tienen las cosas muy claras: te avasallan en centros laterales, que es donde reside su gran peligro. Juego directo, segundas jugadas, abren a banda, son buenos en el uno contra uno con gente habilidosa y cargan el área con mucha gente. Acordaros de la primera vuelta», radiografía. Raúl Casañ, técnico charro, recupera por su parte al zaguero Ramiro pero no podrá contar con el lesionado Nabil. En la primera vuelta, por si importara al final el golaveraje, empataron a uno en el Romano.