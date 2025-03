Este Mérida no se pone límites y quiere más

El Mérida pone a prueba este domingo ante el Algeciras el castillo que ha construido durante el último mes y medio de competición. Parece que ... los cimientos de la fortaleza romana son fuertes y los siete partidos consecutivos sin conocer la derrota lo corroboran, pero ahora visita el feudo emeritense un equipo con hechuras, con el máximo goleador de la liga y con ganas de amargar el regreso del Mérida ante su gente tras dos partidos. El Algeciras aventaja en solo un punto al Mérida en la tabla, pero más por mérito local que por demérito de los andaluces. Los de Iván Ania están cumpliendo con las expectativas y se presentan como un equipo que puede asaltar los puestos de playoff tras una buena racha.

El técnico del Mérida, Juanma Barrero, comparte esta opinión y cree que el Algeciras es un grupo con buena plantilla y con una maquinaria bien engrasada. «Es un equipo que va a estar en los puestos de media tabla para arriba. Si lo hace bien o muy bien entrará en playoff y si lo hace regular o mal quedarán por ahí seguro, porque tienen recursos, una buena plantilla y un buen funcionamiento en general», explicó Juanma Barrero en la previa del partido.

El entrenador del Mérida va a tener las mismas bajas que para el último partido ante el San Fernando. O sea, que Juanma Barrero no va a poder contar con el portero Juan Palomares, el lateral izquierdo Lluís Llácer y el mediocentro Kamal. De los tres, el que más cerca de reaparecer es Juan Palomares. En cambio, Lluís Llácer sí está ya en la parte final de su recuperación y sus sensaciones serán clave para decidir cuando está óptimo para competir. En cuanto a Kamal, la lesión que se produjo en Talavera no es tan grave como se preveía, pero aun así estará fuera de los terrenos de juego hasta 2023.

Y con este panorama se presenta el Mérida de nuevo ante su afición. El equipo ahora mismo rebosa positividad y confianza por los cuatro costados y quiere hacer valer esa sensación de superioridad sobre el césped. Pese a que la racha romana es increíble, Juanma Barrero pone los pies en el suelo y admite que su equipo puede plantarle cara a cualquier equipo de la categoría, pero que tiene que estar acertado para llevarse los tres puntos: «Tenemos ahora mismo una autoestima que nos lleva a pensar que podemos ganar a cualquiera al igual que podemos perder con cualquiera. Para ganar necesitamos hacer nuestras cosas muy bien y estar acertados».

El trabajo no se negocia en este Mérida en el que todos los jugadores dan el máximo por y para el bien común y que funciona como un equipo. Esa base es sólida y los resultados han llegado gracias a trabajar como el primer día, aunque los resultados tardasen en llegar. «Nos estamos dando cuenta de que todo cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo y que en cada partido hay momentos en los que hay que sufrir y en los que estamos bien. No somos inferiores a nadie, pero tampoco somos superiores a los demás», sentenció Juanma Barrero.

El Algeciras quiere aguarle la fiesta al Mérida y para ello se consagra a una de las figuras de lo que llevamos de temporada en Primera RFEF: Álvaro Romero. El atacante sevillano está siendo uno de los nombres propios del primer cuarto de competición a base de goles y buenas actuaciones. Sus seis tantos en nueve partidos amenazan al Mérida, que espera poder encontrar el antídoto para el delantero. «Álvaro es un jugador que puede ocupar varias posiciones, muy habilidoso, cae a banda… no preocupa porque además ha añadido a su juego el gol», señaló el entrenador del Mérida.

Otro de los condicionantes del partido podría ser el estado del césped del Estadio Romano. El Mérida comenzó a cambiar la semilla la pasada semana para plantar una variedad que aguanta mejor el invierno y hasta dentro de unos días el terreno de juego no va a tener una apariencia óptima. Aun así, el césped ha mejorado con respecto al partido ante el Castilla, pero hasta el siguiente choque en Mérida no estará en perfecto estado. Pese a ello, en el club no creen que el 'verde' vaya a ser un hándicap que vaya a ser definitivo durante el partido.

Con todos estos ingredientes se presenta el partido entre el Mérida y el Algeciras. Los locales quieren seguir siendo una de las revelaciones de la liga a costa de los visitantes, que esperan un resultado positivo en el Estadio Romano que les permita seguir enganchados a la lucha por los puestos de playoff de ascenso a Segunda División.