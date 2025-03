El Mérida pone en juego su salud mental

Cualquiera de las tres últimas previas del Mérida valdría para la tarde del domingo. Por eso la situación es apremiante. Si hace una semana era ... ya necesario al menos puntuar en Riazor, imagínense este domingo. No obstante, suceda lo que suceda, el equipo volverá a dormir fuera del descenso. Y con ese colchón debería de jugar el vestuario de Juanma Barrero para que no le afecte ni la ansiedad ni los nervios del momento.

«Yo intento convencerles para que la racha no les influya a la hora de afrontar el partido», confiesa el técnico emeritense, consciente de que el equipo necesita puntuar ya para recobrar el ánimo y la seguridad previas a Navidades. «Cuando íbamos ganando, siempre incidía en que la victoria ya pasó y que había que afrontar una nueva semana… Pues ahora con la derrota, lo mismo. Todas las energías puestas en el domingo, que es donde podemos influir. La verdad es que no me ha costado levantar la moral del grupo. El equipo, más que derrotado de Riazor, se vino reforzado. Volvimos a hacer un buen partido. Así que… a seguir, a no desfallecer y a no perder energías donde no podemos perderlas».

De los últimos quince puntos que ha disputado, el equipo se ha merecido por lo menos cinco. Así que deberá continuar en la línea de los choques ante el Sanse y el Deportivo, pero corrigiendo los pequeños detalles/despistes/suerte que le están girando los partidos en contra. «Ahora, en estos momentos, es cuando se ve el grupo. Cuando todo es alegría, todos estamos contentos, incluso el que está enfadado. Ahora es cuando realmente se ve la capacidad del grupo para pelear, luchar, saber enfocarse… ¿Quién es el rival ahora? La Balona. Y ahí es donde tenemos que poner todas nuestras energías: en intentar ganar al rival. Eso es lo más importante».

Rival histórico

Una Balona que, desde la llegada de Rafa Escobar, está recibiendo menos goles a domicilio que en La Línea. «Sí, es un equipo más sólido atrás y que encima sabe aprovechar muy bien sus oportunidades cuando transita», opina Juanma Barrero. «Si somos compactos, si somos solidarios y trabajamos los 90 minutos (no sólo 45 como la última vez), tendremos opciones de ganar en Mérida», coincide el técnico balono.

Sin Carlos Cinta, Meléndez y Kamal, Juanma Barrero tendrá que elegir entre Akito y Sandoval en banda izquierda y entre Chuma y Pla arriba, porque los otros ocho serán los habituales de siempre. El undécimo será o Palomares o Javi Montoya, en la incertidumbre que se ha instalado en la portería tras el cambio de guardameta en Riazor hace siete días. Por su parte, Rafa Escobar tiene sancionados al defensa Jesús Muñoz y al delantero Loren Fernández y lesionados a Duncan y a Fekir. Como delantero nato solo le quedaría Gerard Oliva.

«El Mérida es un equipo bastante parecido al nuestro: intenso, aguerrido, fuerte en disputas… De las cinco derrotas, en tres de ellas no mereció haber perdido. Pero está en una racha dubitativa. De esa van a salir, indudablemente», avisa Rafa Escobar, cuyo equipo no gana en el Romano desde hace 50 años. En Mérida cruzan los dedos para no romper la estadística justo ahora… porque le convendría salir este domingo y no dentro de una semana.