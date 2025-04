Mérida, ni tanto… ni tan poco

Este Mérida de Rai jugó la mejor primera parte en años hace quince días ante el Linares en el Romano… pero también la peor primera ... parte posible hace siete días en Sanlúcar de Barrameda. Para este domingo se le espera en un término medio, por el rival que tendrá enfrente y por el toque de atención del entrenador. «Si queremos ganar tenemos que salir más enchufados que ante el Atlético Sanluqueño».

Mérida AD José Andrés; Felipe Alfonso, Bonaque, Tomás Bourdal, Raúl Prada; Luis Acosta, Beneit o Ismael Gutiérrez, Escardó, Busi, Sandoval - UD Melilla Salcedo; Marauri, Moisés Lainez, Dani Martín; Alberto Martín, Cotán, José Antonio, Sergio Pérez; Dani García y Vinicius Tanque. Árbitro Gonzalo González Páez, del comité andaluz.

Estadio y hora Romano José Fouto (12.00)

«Hemos incidido mucho estos últimos días en que no podemos entrar así a los partidos porque los empezamos perdiendo 1-0. Hemos hablado con los jugadores, tanto individual como colectivamente, que si no hacemos el trabajo que tenemos que hacer, los errores se van acumulando. La primera media hora del sábado pasado es un fiel reflejo de lo que no tenemos que hacer en cuanto a actitud, intensidad y concentración», explica Rai.

Aparte del 'toque de atención' del entrenador, a favor de los emeritenses juega que regresan a su Romano y, por tanto, a las dimensiones de un terreno de juego que conocen. En contra, que el porte del rival no se parecerá en nada a la fragilidad del Linares en la primera jornada. «Va a ser un rival que nos va a exigir mucho porque compiten muy bien».

Además de los jugadores experimentados con los que cuenta, tiene el Melilla en sus filas a cuatro ex emeritenses que «vendrán extra motivados»: el técnico Miguel Rivera (que dirigió el tramo final de una de las temporadas más caóticas de la última década), el guardameta Javi Montoya (capitán hasta hace dos días que llegó al Álvarez Claro la semana pasada), el también portero Salcedo y el delantero Dani García.

Mientras que Rai no podrá contar con el ausente Akito (el club espera que coja el avión este domingo) y los lesionados Palomares, Diego Parras y Álvaro Juan, el técnico azulino, Miguel Rivera, cuenta con las bajas por lesión de los defensas Pepe Romero e Isma Armenteros (que se rompió el cruzado en la primera jornada) y el extremo Migue García, pero recupera al delantero Siddiki, que no ha podido jugar hasta ahora por una sanción arrastrada del curso pasado.

«Espero un encuentro con menos ritmo que el de hace quince días, con más interrupciones», opina Rai. «Las tres o cuatro cosas que saben hacer las hacen muy bien, y encima son muy buenos a balón parado, son verticales cuando roban y compiten genial en los duelos. Nos es indiferente que jueguen con defensa de cinco o de cuatro porque nos pondrán en aprietos con cualquiera de las dos opciones. Hemos trabajado ante las dos situaciones esta semana».

Los melillenses, recién ascendidos como campeones de grupo en Segunda Federación, empataron en Valdebebas (2-2) en la primera jornada de Liga y le apretaron, a pesar de caer derrotados (1-2), al Castellón la semana pasada en el Álvarez Claro. «Le hemos quitado mucho hierro a la situación. No debemos caer en derrotismos. Hemos comenzado la Liga con dos equipos llamados a ascender y el análisis que hacemos es en consecuencia con esta realidad», se explica Miguel Rivera.

Con Raúl Beneit ya disponible, y al igual que sucediera la semana pasada en El Palmar, Rai tendrá que sacar a un mediocampista para meter a otro. Al jugar en casa, es más probable que salga Ismael Gutiérrez antes que Escardó. Otra opción es mandar a Beneit a la derecha en detrimento de Busi. Pero siempre es en detrimento de Busi y Busi siempre acaba jugando de titular. Y en la batería de cambios para refrescar al equipo en la segunda mitad y cambiar el partido, aparece el nombre de Iñaki Elejalde, que ha entrenado en convocatoria y podría disfrutar ante el Melilla de sus primeros minutos con la camiseta romana.