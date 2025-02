El Mérida planea una fiesta para el sábado

El Mérida podría salvarse matemáticamente el próximo fin de semana. Si gana el sábado al Intercity en el Romano (16.00 horas) y luego el ... domingo pierde el Linares en Baleares (12.00 horas) y pincha el San Fernando ante el Málaga (18.00 horas), el equipo de David Rocha completará una remontada inolvidable. Salvarse a dos jornadas del final cuando a principios de febrero llegó a estar algunas horas a ocho puntos de la salvación es de cantar de gestas. Por eso el club trabajará toda esta semana en engalanar las gradas del estadio para registrar la mejor entrada del curso.

La mayor afluencia de público en la presente temporada se dio allá por septiembre en la visita del Real Madrid Castilla, cuando acudieron algo más de 5.000 espectadores al Romano. Para este sábado, en cambio, se ansía llegar al nivel de hace un año frente a la Cultural Leonesa, cuando se llegó casi a los 5.500 espectadores. De ahí que el club haya decidido repetir la misma táctica: se presentará al descanso a todos los equipos de La Academia y se visitará de lunes a viernes todos los colegios de la ciudad y alrededores para regalar invitaciones.

«El Romano tiene que ser una olla a presión. No puede aflojar ni un solo minuto porque los chicos no lo van a hacer», preparó el camino todavía desde Málaga el técnico emeritense. «Al final ha sido un año muy duro para todos. Hubo momentos en que perdimos la esperanza y, ahora mismo, lo tenemos en nuestra mano y nos la jugamos en nuestra casa. Yo he visto al Romano en modo explosión, como digo siempre, y si nos animan como lo van a hacer, tenemos mucho ganado. Ojalá llenemos este sábado el campo y vivíamos una fiesta».

'Romanito' ya ha empezado a repartir invitaciones a los menores de 13 años en todos los colegios de la capital y alrededores, que luego tendrán que canjear en la tienda del club por una entrada para fondo sur. Además, hasta el viernes, la entrada en dicho fondo sur costará tan solo cinco euros (el día de partido, sin embargo, costará diez euros). «Pedimos que los niños y sus padres realicen el cambio de resguardo lo antes posible para agilizar la entrada al partido sin mayores problemas y evitar colas el mismo sábado», solicitan desde el club.

A ellos se le sumarán, además, los más de 400 niños que pertenecen al fútbol base del club, que serán presentados en el descanso del partido. «Queremos volver a hacer que el Romano sea una auténtica fiesta, como cuando el año pasado más de 2.000 niños acudieron al fondo sur en aquel domingo frente la Cultural Leonesa», repiten desde las oficinas del Romano.

El choque está previsto inicialmente a las 16.00 horas y desde el club han pedido a la Federación que se atrase el inicio del partido por las altas temperaturas que se esperan el próximo sábado a la hora del partido. El equipo comenzará a preparar el choque este miércoles con las ausencias de Dani Sandoval y Luis Acosta por sanción y Tomás Bourdal por lesión. Serán dudas durante toda la semana tanto Ismael Gutiérrez, que no viajó a Málaga esta última jornada por problemas de pubis, como Iñaki Elejalde, que podría forzar su vuelta a tenor de la importancia del choque.