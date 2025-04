El Mérida también pierde a Chuma

Viernes, 10 de marzo 2023, 20:56 Comenta Compartir

Primero fue Dani Sandoval, con su quinta amarilla. Luego Carlos Cinta, con lo mismo. Y el domingo… Chuma, con un edema en el isquio. Y, ... para colmo, Lolo Pla también ha arrastrado problemas durante la semana, aunque jugará sus minutos. «Pues tendremos que buscar goles de otra forma», suelta sin preocuparse en demasía Juanma Barrero, el técnico del Mérida. «Le doy la importancia que tiene, no me hundo en eso. Me enfoco en qué soluciones podemos tener para hacer gol». Si fuera el último partido de Liga, evidentemente Chuma jugaría… pero en la jornada 27, el cuerpo técnico ha decidido que no, que mejor frenarlo. Por si acaso.

Así que… David Larrubia por derecha, Acosta y Meléndez por el centro, Nando Copete y los otros dos puestos se lo jugarán Dani Lorenzo, Akito y Lolo Pla. «No me gusta decir qué tengo pensado, pero hemos entrenado a lo largo de la semana con diferentes situaciones según los futbolistas de los que finalmente dispongamos. Porque las características de los jugadores son diferentes. Valoraremos qué necesitamos para hacerle daño al Talavera», explica el entrenador del Mérida, que suma además las ausencias, una jornada más, de sus dos laterales izquierdos puros, Álvaro Ramón y David de la Víbora. «Estoy seguro de que Diego (Parras) va a hacer otro buen partido y a competir bien. No me intranquiliza eso. Es normal que le cueste coger ritmo porque viene de una inactividad prolongada, pero tenemos la confianza de que lo haga igual que el pasado sábado en Badajoz», apunta Juanma Barrero, que se paró un instante en su comparecencia de prensa para subrayar y resaltar la importancia del partido del domingo (18.00 horas) ante el Talavera. Porque si el Talavera se la juega tras su mala racha del último mes… «Es que parece que no, pero para nosotros es un partido tan importante como para el rival. Es un rival de los de abajo, al que podemos dejar bastante alejado y estamos en un momento en que nos podemos ir para el grupo de arriba o para el de abajo. Ponernos con 37 puntos es vital. Además de romper una mala racha en casa donde, últimamente, nos está costando ganar y tener regularidad. Hay que hacer bueno el punto de Badajoz».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Fútbol

Mérida