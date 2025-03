El Mérida pierde en las áreas

Barrero: «Necesitamos recuperar el acierto»

«No creo que hayamos hecho un mal partido. Lo que necesitamos ahora es recuperar otra vez el acierto». Con esta frase cerró Juanma Barrero su comparecencia tras la derrota de su equipo en León. «Ellos han disparado una vez al borde del área y nos la han metido por la escuadra y luego hemos tenido un error en la segunda que han aprovechado a la perfección. Nosotros, en cambio, no hemos aprovechado sus errores y las oportunidades creadas por nuestro buen juego. Las áreas han decidido, porque el juego en el resto del campo ha estado muy equilibrado».

Al técnico emeritense no le va eso de hablar de justicia ni de demasiado castigo en el marcador visto lo visto: «El fútbol no entiende de justicia. ¿De qué vale jugar bien si luego llegas al área contraria y no la metes? Lo justo es lo que dice el marcador. Hay equipos que necesitan llegar dos veces para hacerte dos goles y otros que necesitan llegar siete veces. Llámalo calidad o acierto. También en otros días hemos tenido mejores resultados llegando menos. Pero a pesar de venir con tan pocos jugadores, no creo que no hayamos competido bien ni hayamos estado lejos de puntuar».