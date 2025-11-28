El Mérida, sin nada que perder en Ferrol

R. P. Mérida Viernes, 28 de noviembre 2025, 21:35 Comenta Compartir

El Mérida juega con red desde hace ya varios partidos. Pero es que últimamente está jugando también con confianza. Eso no quita que haya estado toda la semana corrigiendo automatismos que aún le castigan. Máxime cuando visita al segundo rival del grupo que más se ha gastado en confección de plantilla este verano; máxime cuando el tercer clasificado viene de caer en Barakaldo (2-1) y sabe que A Malata les va a apretar. Y mucho, tras las turbulencias de esta última semana en el cuadro gallego.

«Da la sensación de que van 14º o 15º, pero están a un partido del líder», contextualiza Fran Beltrán. «Nuestra única posibilidad pasa por matarnos allí, por morirnos, por dejarnos absolutamente todos. Saber cuándo hacer faltas tácticas, cuándo salir a presionar, cuándo estar agrupados y defender, mejorar en acciones a balón parado defensivo y seguir sacando rédito a las ofensivas. Tenemos que hacer un partido perfecto, y no me refiero a que te salga todo, sino a que en los momentos en que seas dominado, tengas la capacidad de controlar el espacio y tu portería».

¿Le viene mal a su equipo que el Racing venga de perder en la última jornada? «Puede provocar una serie de cambios que tu no prevés, pero puede también desnaturalizarlos, porque podrían pasar a hacer algo que no venían haciendo. La derrota en Barakaldo puede provocar incertidumbre y desconfianza… o, en cambio, pueden salir con el cuchillo entre los dientes. Pero cuando uno juega en Ferrol sabe que va a jugar uno de los partidos más duros de la competición. A ver qué versión somos, pero tenemos que parecernos más al equipo del último mes y medio que al de principios de temporada».

Racing de Ferrol: Parera; Migue Leal, Edgar Puyol, Álex Zalaya, Álvaro Ramón; Álvaro Peña, Tejera, Jairo; Pascu, Álvaro Juan y Escobar. - Mérida: Csenterics; Jacobo Martí, Javi Domínguez, Luis Pareja, Vergés; Gaizka, Raúl Beneit, Martín Solar; Doncel, Chiqui y Álvaro García. Árbitro: Alexandre Alemán Pérez, del comité canario.

Estadio y hora: A Malata, 21.00.

Los gallegos, llamados a pelearle el ascenso directo al Tenerife, sólo han cosechado dos victorias en las últimas cinco jornadas, ante Zamora y Arenteiro (aunque en casa sólo han perdido ante el propio Tenerife). Por eso su técnico, Pablo López, lleva toda la semana discutido. No podrá contar con los lesionados Chema Rodríguez, Markel Artetxe y David Concha, pero sí con los exemeritenses Álvaro Ramón y Álvaro Juan, que apuntan ambos a titulares.

Sin Lancho, lesionado

La peor noticia de la semana ha sido la lesión muscular (cerca del gemelo) de Javi Lancho, que lo tendrá algunas semanas alejado de la dinámica del grupo. Sin uno de los baluartes de la defensa, la zaga sale casi sola: Jacobo, Javi Domínguez, Pareja y Vergés. Porque ante las ausencias también de Miki Muñoz (edema en el gemelo) y Víctor Corral (con una pubalgia que lo tendrá fuera hasta después del parón navideño), Gaizka Martínez pasa a ser una opción más en el medio. Encima, el cuerpo técnico cuenta con dos jugadores más, que no ha querido desvelar, que llegan al choque entre algodones.

«Las bajas siempre te condicionan, por el valor individual que tiene cada jugador. Pero nos pilla en un momento en el que, sinceramente, tengo confianza en el que le toque jugar», admite el técnico emeritense. «Y sí, Gaizka pasa a ser una opción más en el centro del campo, sobre todo cuando jugamos fuera de casa. Tiene capacidad individual de resolver situaciones donde en otros momentos sufrimos. En situaciones de cobertura a jugadores de línea defensiva, Gaizka tiene una gran capacidad individual. Más las situaciones de área. Y luego técnicamente es un buen jugador».

Si le da por ganar en una de las salidas más arduas del curso, el Mérida acabaría noviembre empatado con un recién descendido del fútbol profesional. Y lo mejor de todo: si no lo hace, no le pasaría nada. Tiene red y ha encontrado el camino. No tiene nada que perder.

